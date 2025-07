"Porto Seguro". Candidato Manuel Pizarro pede mais policiamento na cidade

"Senhor futuro presidente da Câmara do Porto". Foi assim que se referiu um apoiante de Manuel Pizarro, na apresentação do pacote de medidas para a segurança do movimento "À moda do Porto".

O candidato à Câmara do Porto pelo Partido Socialista realçou, durante toda a apresentação do plano "Porto Seguro", a valorização da segurança, um dos três principais pilares da campanha: "a segurança é a base do exercício dos nossos direitos. Só as pessoas que se sentem seguras é que conseguem plenamente fruir e viver a cidade", afirmou.

Pizarro quer "aumentar a visibilidade das forças policiais nas ruas" para que "as pessoas se sintam mais seguras e mais tranquilas, para que haja dissuasão e repressão do crime".

A Polícia Municipal será o principal foco do candidato, que promete defender as competências da mesma e contratualizar com o governo um alargamento do número de profissionais contratados, assim como reduzir o número de funcionários com funções administrativas, "que podem ser substituídos por outras pessoas ou por tecnologia".

Para combater os focos de "insegurança com eficácia rapidez e segurança", o candidato realça também a necessidade de uma sinergia operacional entre as forças policiais no município, de forma a agilizar os pedidos de ajuda da comunidade.

As instalações e equipamentos que servem o município são também uma prioridade. Pizarro quer investir em "seis carrinhas para as equipas de intervenção rápida da PSP", resolver problemas de instalações da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente na esquadra do Viso e na Unidade Especial de Polícia, assim como criar "um espaço policial de grande visibilidade na Baixa do Porto que permita instalar a Esquadra de Turismo e reinstalar a Esquadra existente na cave do Mercado Ferreira Borges".

Distribuir mais câmaras de vigilância pela cidade e melhorar a tecnologia usada atualmente e protocolar o regresso do patrulhamento a cavalo com a Guarda Nacional Republicana são outros pontos prioritários para o candidato do Partido Socialista.