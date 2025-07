"PS não pode ser necessário para aprovar orçamentos quando foi dispensável para discutir outras decisões"

O tom com que o PSD se tem referido ao PS poderá ter consequências em outubro, aquando das negociações para a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), avisa a antiga ministra socialista Mariana Vieira da Silva, no programa Casa Comum da Renascença.

"A consequência é simples. Quando depois, em outubro, se vier dizer que há um partido mais responsável do que outros pela viabilização do Orçamento, é preciso relembrar o que aconteceu nestes meses", adverte a deputada.

A ex-governante diz que o Governo fez a sua escolha e sustenta que existe um nível de acordo entre o Chega e o PSD "em todas as comissões e em todos os temas" que não existia na última legislatura. "Luís Montenegro acha o Chega mais razoável porque se tornou mais parecido com ele", diz Mariana Vieira da Silva. As consequências virão mais tarde, assegura. "Não venham depois dizer que é ao PS que é exigida toda a responsabilidade, quando, de forma bastante dura, se tem colocado o PS fora das discussões. O PS não pode ser necessário para aprovar orçamentos e garantir a governabilidade se foi totalmente dispensável - para ser simpática - para discutir outras dimensões das decisões políticas que têm sido tomadas". Como resposta, a deputada insiste que o Partido Socialista deve apresentar propostas e soluções "e ver qual é a reação do PSD quanto aos seus posicionamentos políticos".

O triângulo AD-PS-Chega, as mudanças na Cidadania e o futuro Orçamento europeu

PS não tem razões para chumbar Orçamento, diz Duarte Pacheco Já Duarte Pacheco diz que o PSD está a ter o mesmo comportamento verbal que António Costa teve em relação ao PSD de Rui Rio. "Ou seja, quando um destes partidos resolve apoucar aquele que foi sempre o tradicional adversário, pensando que assim vai consolidar a sua oposição, é a própria democracia que fica fragilizada. E, portanto, como condenei, agora também não posso subscrever algum desse tipo [de comportamento]", afirma o ex-parlamentar social-democrata. O antigo deputado do PSD lembra que as discordâncias do PS situam-se em temas fora do Orçamento e, por isso, não vê razões para os socialistas contestarem o documento orçamental para 2026. "Havendo acordo que é preciso reforçar o orçamento para a defesa, que tem de se cumprir a lei das finanças locais, que é preciso cumprir a lei relacionada com os aumentos normais das pensões em Portugal, que é preciso fazer um aumento da função pública, que não se vai cortar nas despesas nem da educação nem da saúde, tenho dúvidas porque é que o Partido Socialista pode ter alguma oposição a um orçamento que vá neste sentido?", questiona Duarte Pacheco no programa Casa Comum.