"Não pode ser à pressa". Seguro subscreve dúvidas de Marcelo na lei dos estrangeiros

António José Seguro considera que a lei dos estrangeiros é uma questão sensível e não pode ser feita à pressa.

“Como é uma matéria sensível, todas as alterações devem ser feitas com equilíbrio e em respeito pelos valores civilizacionais e um dos nossos direitos civilizacionais é a família, por isso devem ser envolvidas todas as instituições e atores, não pode ser à pressa. Aplaudo a decisão do senhor Presidente da República”, sublinhou.

António José Seguro falava esta sexta-feira em Évora, durante uma visita à Herdade do Esporão, onde apresentou o mandatário regional da sua candidatura a Belém.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou na quinta-feira a lei dos estrangeiros para apreciação do Tribunal Constitucional (TC).

O pedido de fiscalização preventiva foi feito com "carácter de urgência", no prazo de 15 dias.



Entre outras normas, o chefe de Estado pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade das alterações ao reagrupamento familiar e condições para o seu exercício.