IL não antecipa consensos sobre lei da greve sem perceber posição do Chega

A líder da IL considerou este sábado difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve porque "não se percebe bem a posição do Chega" sobre o assunto, recordando que defendeu o direito à greve nas forças de segurança.

Em declarações à agência Lusa antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca de Caparica, concelho de Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira pelo líder do Chega, André Ventura, para que haja um "consenso alargado" à direita para alterar a lei da greve.

"A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria", respondeu Mariana Leitão, frisando que o Chega já defendeu, no passado, que as forças de segurança façam greve.