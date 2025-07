Marcelo diz que ainda não leu lei da nacionalidade e alerta para dúvidas na lei de estrangeiros

Questionado pelos jornalistas sobre as dúvidas que tinha em relação à lei, o Presidente da República alertou que "várias entidades" levantaram dúvidas e que as mesmas correspondem às dúvidas que tinha.

"Estão lá (documento enviado ao TC), estão na minha explicação e que correspondem às duvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto é bom que haja certeza de Direito, o TC mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá se se justifica, se não se justifica, e fica definida a certeza do Direito", disse.

"Porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que, havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa duvida e depois sobe ao TC e é aí, já muito mais tarde e com eventuais divergências, que o tribunal de prenuncia", acrescentou.

Em relação a serviços de saúde encerrados este fim de semana, o Presidente da República também não quis comentar, apenas sublinhado que acompanha o que se passa em relação a essa matéria.

O Presidente da República submeteu na quinta-feira ao TC o decreto do parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, aprovado por PSD, Chega e CDS-PP.

O chefe de Estado pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas sobre direito ao reagrupamento familiar e condições para o seu exercício, sobre o prazo para apreciação de pedidos pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) e o direito de recurso.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu ainda urgência ao TC, fixando em 15 dias o prazo para pronúncia urgente do TC sobre o decreto aprovado no parlamento com votos a favor de PSD, CDS-PP e Chega, a abstenção da IL e votos contra de PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP.