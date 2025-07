Apagão: Governo apresenta pacote de 400 milhões para reforçar a rede elétrica

O Ministério do Ambiente e Energia anunciou, esta segunda-feira, um pacote de 400 milhões de euros, que inclui 31 medidas para reforçar a segurança e a resiliência do Sistema Elétrico Nacional, após o apagão ibérico de 28 de abril.

O plano foi apresentado pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e pelo secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, no dia em que se assinalam três meses desde o apagão elétrico que afetou Portugal e Espanha.

Entre as principais ações, está a agilização do investimento de 137 milhões de euros para o reforço da capacidade de operação e controlo da rede elétrica, que já estavam previstos pela REN - Redes Energéticas Nacionais e aprovados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O investimento vai ser acelerado com a aprovação de uma autorização autónoma para que possa ser executado "o mais rapidamente possível".

O plano prevê ainda o lançamento de um leilão de serviços de sistema dedicado a baterias de armazenamento, até janeiro de 2026, e apoios na ordem dos 25 milhões de euros para melhorar a capacidade de resposta de infraestruturas críticas, subsidiando, por exemplo, a instalação de painéis fotovoltaicos e baterias em hospitais ou quartéis de bombeiros.

Simultaneamente, o Ministério pretende realizar um estudo de avaliação ambiental estratégica para as zonas de aceleração de energias renováveis, mais propensas à instalação de centrais solares e eólicas.

Novos sistemas de arranque no Baixo Sabor e Alqueva

Recuando a 28 de abril, a recuperação da energia elétrica foi possível devido aos sistemas de arranque autónomo (black start) da central hidroelétrica de Castelo do Bode e da central de gás da Tapada do Outeiro. Nesse sentido, o Ministério do Ambiente e Energia também anunciou o alargamento dos sistemas de arranque autónomo às centrais hidroelétricas de Baixo Sabor e de Alqueva, a partir de janeiro de 2026. Assim, Portugal vai passar a ter 4 centrais capazes de fazer o arranque da rede em caso de apagão.

De acordo com o Ministério do Ambiente e da Energia, as medidas dividem-se em cinco áreas de atuação: a resiliência e segurança do sistema elétrico, um planeamento da rede célere e eficaz, a aceleração das energias renováveis, a capacidade de resposta de infraestruturas críticas e a colaboração internacional.



As ações vão traduzir-se em investimentos públicos e privados. Contudo, a governante garante que o impacto nas tarifas pagas pelos consumidores portugueses será "residual”, estimando que por cada 25 euros de fatura de eletricidade, se verifique um aumento de um 1 cêntimo, ou seja, de 0,04%.

“No seu conjunto, estas medidas implicam um investimento na ordem dos 400 milhões de euros. Nem todas as medidas irão à tarifa, algumas são de fundos europeus. Mas gostaria de vos deixar uma garantia: o impacto destas ações em termos de tarifa será residual", explicou Maria da Graça Carvalho em conferência de imprensa.