José Luís Carneiro defende construção de casas modulares para casos urgentes

José Luís Carneiro defende a construção de casas modulares para responder a casos urgentes de dificuldades no acesso a habitação. O secretário-geral do PS esteve esta segunda-feira em Braga, numa visita a uma empresa, em que referiu a situação do bairro no Talude Militar, em Loures.

"Num período de sete a oito meses é possível colocar o conjunto das empresas nacionais colocarem cerca de mil construções modulares para responderem às famílias que vivem em circunstâncias especialmente exigentes", afirmou o socialista, sublinhando que "é necessário que o Governo entre na equação" e "saia dos seus gabinetes".



"Estamos a falar de famílias que têm crianças, mulheres, idosos, que requerem uma atuação urgente, célere da parte do Estado em articulação com as autarquias", declarou José Luís Carneiro, considerando que "não se pode criticar um autarca que está a ser confrontado da noite para o dia com construções precárias".

A Câmara Municipal de Loures levou a cabo, em meados de julho, a demolição de várias habitações no Bairro do Talude Militar. As demolições foram interrompidas por ordem do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que aceitou uma "providência cautelar de suspensão da eficácia de ato administrativo" interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro.