PS pede explicações sobre descida "excessiva" na retenção e acertos do IRS em 2026

Simulações feitas pela consultora PwC para a Lusa mostram que as novas tabelas vão, em regra, reduzir os reembolsos ou aumentar o valor a entregar pelos contribuintes na hora do acerto do imposto em 2026.

Numa pergunta apresentada esta segunda-feira na Assembleia da República, a que a Lusa teve acesso, a bancada do PS diz que foi "sem surpresa" que acompanhou as "análises às novas tabelas que apontam para uma nova redução excessiva das retenções na fonte" e, por isso, quer que o ministro das Finanças esclareça por escrito se os contribuintes poderão, ou não, vir a receber um reembolso mais baixo em 2026 ou mesmo ser chamados a entregar um montante adicional de imposto por causa das alterações agora introduzidas nas tabelas.

Com base nos cálculos conhecidos nos últimos dias, o grupo parlamentar do PS quer saber se o Governo tem "informação sobre se estas tabelas de retenção na fonte vão, em média, aumentar ou diminuir os acertos a realizar" e se "haverá mais ou menos pessoas a ter de acertar em excesso o imposto a pagar" do que aconteceu este ano relativamente ao IRS de 2024.

A bancada socialista lembra que, já em 2024, quando o IRS desceu a meio do ano, o primeiro governo de Luís Montenegro fez uma "redução excessiva" do desconto mensal, criando "a ilusão, em vésperas de apreciação da proposta orçamental para 2025, de uma descida de impostos muito significativa" e, agora, acredita que o executivo "optou por reeditar a fórmula" à beira das eleições autárquicas.

O PS refere-se ao facto de o Ministério das Finanças ter aprovado duas tabelas de retenção, umas para os meses de agosto e setembro (com taxas especialmente mais baixas para compensar as retenções feitas de janeiro a julho com valores mais altos) e outras para o período de outubro, novembro e dezembro (com taxas mais baixas do que as atuais, mas superiores às de agosto e setembro).

No caso das tabelas a aplicar nos salários e pensões a pagar em agosto e setembro, há mesmo alguns contribuintes que têm uma retenção de 0% e outros que pagarão menos de 10 euros, por contraponto a valores acima de 100 euros nos meses regulares.

Para o PS, "nada obstaria a que a correção do efeito retroativa da descida do imposto, entre janeiro e julho, tivesse lugar de forma mais faseada entre agosto e dezembro (cinco meses), ao invés de concentrado nos dois meses anteriores às eleições autárquicas". Por isso, quer conhecer o impacto orçamental desta opção e, simultaneamente, esclarecer de que forma terá impacto no bolso dos contribuintes agora e mais tarde.