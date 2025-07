Ventura apresenta Bruno Mascarenhas, o candidato "dos portugueses" para Lisboa

O presidente do Chega, André Ventura, disse esta segunda-feira que o seu partido vai candidatar-se a todos os 308 municípios portugueses nas eleições autárquicas de 12 de outubro e afirmou que concorre com o objetivo de ganhar, inclusive em Lisboa.

"O Chega vai candidatar-se a todos os municípios do país", afirmou André Ventura, na apresentação da candidatura do partido à Câmara de Lisboa, encabeçada por Bruno Mascarenhas.

A apresentação ocorreu no Pavilhão Carlos Lopes, no centro da capital, onde o presidente do Chega disse que a candidatura do partido pretende "devolver Lisboa aos lisboetas", assim como tornar a capital portuguesa numa das "grandes e orgulhosas capitais da Europa e do mundo".

"Acho que temos aqui uma grande, grande candidatura e, se temos hoje a certeza que o PSD quer manter tudo igual, que o PS quer fazer pior, nós sabemos que este homem [Bruno Mascarenhas] e a sua equipa que aqui estão não querem nem manter, nem fazer pior", declarou André Ventura, referindo-se às candidaturas protagonizadas pelo atual presidente da Câmara de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas (pela coligação PSD/CDS-PP/IL), e pela socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN).

Relativamente a estas duas coligações em Lisboa, o líder do Chega considerou "um pouco bizarras", referindo que há uma fragmentação do espaço político, com três grandes blocos, nomeadamente PSD, PS, e Chega, e no caso da IL "é o início do desaparecimento do partido".

Na sua intervenção ao longo de meia hora, o presidente do Chega reforçou que o objetivo é ganhar as eleições autárquicas, recordando o resultado das legislativas de maio, em que o partido venceu em 60 concelhos do país.

"O dia 12 de outubro não é um preliminar das legislativas, mas é um sinal do processo de mudança em que o país se encontra", afirmou, referindo que estas eleições autárquicas são um desafio de implementação do partido Chega.

Para André Ventura, as autárquicas são "o último degrau" quanto à representação política do Chega: "Antes de conseguirmos mudar este país como tanto queremos a nível nacional, nós temos de o conseguir governar a nível local".