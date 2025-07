Carneiro rejeita "Governo sombra", mas junta esquerda e direita num conselho estratégico "para pensar o país"

O Largo do Rato, em Lisboa, encheu-se esta terça-feira de históricos socialistas, mas também com alguns sociais-democratas e até antigos nomes do CDS para apresentar uma das promessas de José Luís Carneiro desde que venceu as eleições internas para líder do PS: um conselho estratégico como personalidades de várias cores políticas e de diversas áreas, como a educação, justiça, cultura, saúde e ciência para ajudar o partido a pensar “o país e o mundo com 2050 no horizonte”. O objetivo, garante Carneiro, não é “criar um Governo sombra”, embora seja claro para o líder do PS que o elenco de personalidades escolhido poderia figurar num eventual executivo liderado pelos socialistas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Temos vários académicos, várias pessoas da indústria, das empresas, da economia, da cultura. Sem falsas modéstias, julgamos ter aqui personalidades e competências, capacidades para formar, não é um, mas é vários governos”, afirmou José Luís Carneiro, já depois das 94 personalidades que compõem este novo órgão consultivo terem tomado posse. O arranque dos trabalhos está previsto para a segunda quinzena de setembro, estando os primeiros relatórios globais e sectoriais calendarizados para o final deste ano ou início do próximo. A um ritmo trimestral, o plenário do conselho estratégico vai “propor, refletir, debater e iluminar caminhos” para ajudar o “PS a estar à altura do seu tempo”, num trabalho que vai ser coordenado pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

“Esteve na revisão da declaração de princípios do Partido Socialista e tem também um percurso histórico que vem desde os governos do engenheiro António Guterres até aos últimos governos do dr. António Costa. Esta transversalidade no exercício de funções governativas dá-lhe uma leitura do Estado e da sociedade e, por outro lado, tem um método de trabalho de muita organização, de produção de propostas políticas”, justificou o líder do PS. Daqui para a frente, este novo órgão socialista vai debruçar-se sobre questões como a “modernização das funções sociais do Estado”, pela “defesa, segurança, justiça, educação, cultura e ciência”, pela “transição climática” e ainda pela “defesa da paz, dos direitos humanos e do multilateralismo”. São todas áreas cruciais, mas, no discurso que deu o pontapé de saída deste novo conselho estratégico, Carneiro focou-se numa em especial – a economia que “ajude a combater a pobreza”.