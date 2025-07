Faltam meios aéreos para os incêndios? Ministra diz que "número é irrelevante"

"O número é irrelevante, porque o que causa dificuldade aos operacionais é o carácter extremamente acidentado da orografia, a dificuldade de acesso . Portanto, a complexidade das operações do combate é tal que não ajuda nada estar a saber quantos meios aéreos temos, se faltam muitos, se não faltam muitos", afirmou a ministra, depois de uma reunião em que Luís Montenegro também esteve presente.

À saída de uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras, Maria Lúcia Amaral sublinhou que, olhando aos incêndios que mais afligem as autoridades neste momento, "a existência de 72 ou 76 ou 80 meios aéreos" seria irrelevante .

A ministra da Administração Interna defendeu esta terça-feira que é "irrelevante" o número de meios aéreos de combate a incêndios , uma vez que o que está a causar "dificuldade aos operacionais" nos fogos em curso são as características do terreno.

"A complexidade das operações e do combate é tal que não ajuda nada estar a saber quantos meios aéreos temos, se faltam muitos, se não faltam muitos. E, de facto, não faltam", acrescentou Maria Lúcia Amaral. A ministra acrescentou ainda que "é preciso compreender que intervir nestas circunstâncias pressupõe saber, estudo, estratégia, comando, direção, habilidade, dedicação e muito risco. É preciso ter muito reconhecimento pelo saber destas pessoas".

A ministra foi questionada pelos jornalistas acerca de uma notícia do Expresso, de segunda-feira, sobre a falta de cinco aeronaves de combate a incêndios: duas estão em processo de contratação, e três não vão ficar disponíveis antes do fim do verão, depois de o concurso para a contratação ter ficado deserto.