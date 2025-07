Montenegro anuncia reforço das forças de segurança e alerta para novas ameaças

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que o Governo vai investir no reforço das forças de segurança, alegando a importância de uma polícia forte para garantir "a liberdade e a segurança dos cidadãos", num contexto de "novas ameaças".

Durante a cerimónia de Compromisso de Honra de 439 novos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Torres Novas, Luís Montenegro destacou o papel das forças de segurança no Estado de direito democrático, afirmando que "sem uma polícia forte, ativa e bem preparada, não garantimos a segurança e, sem segurança, não há liberdade".

O primeiro-ministro defendeu uma revisão estratégica das missões das forças de segurança, adaptada às novas ameaças e fenómenos criminais, e reiterou o compromisso do Governo em aumentar o número de admissões na PSP e promover "uma maior proximidade entre polícia e cidadãos".

"Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas isso não é garantido. Há novas ameaças que é preciso enfrentar", alertou.

O chefe do Governo recordou as medidas já implementadas pelo executivo, como o aumento do complemento de risco, a revisão das carreiras e "a melhoria das condições de trabalho", incluindo em equipamentos e infraestruturas.

"Os nossos polícias não se preocupam apenas com os vencimentos. Também querem, merecem e precisam de boas condições para exercer o seu mandato", afirmou.

Luís Montenegro defendeu ainda o agravamento das penas para quem atente contra a integridade física dos agentes, considerando "inaceitável" que se desrespeite a autoridade policial.

"Este reforço da repressão penal é essencial para garantir a eficácia da missão policial", sublinhou.