Montenegro e Carneiro reunidos esta quarta feira

Ainda não se sabe o local, nem a hora, mas o primero-ministro recebe esta quarta-feira o secretário-geral do Partido Socialista (PS).

A Renascença apurou que Luís Montenegro vai receber José Luís Carneiro naquele que será o segundo encontro entro o líder do Governo e o líder do PS, depois de em junho se terem sentado na mesma sala para falar sobre os investimentos em defesa.

O motivo para o encontro não é público, mas a nova reunião acontece depois de o PS ter apresentado várias propostas sobre defesa, urgências pré-hospitalares e habitação.

.A informação já tinha sido avançada, esta terça feira, pelo jornal Observador.

Em junho, os dois líderes estiveram reunidos no último mês para debater o aumento da despesa orçamentar para 2% do PIB na preparação da Cimeira da NATO que decorreu em Haia no final de junho.