"PS não é um partido qualquer": O que disse Carneiro a Montenegro?

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, transmitiu esta quarta-feira ao primeiro-ministro que, se quer diálogo com o PS, é com este partido que deve falar, remetendo para setembro a possibilidade de continuar esta "conversa muito construtiva".

O líder socialista falava aos jornalistas no final de uma audiência, a seu pedido, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que decorreu na residência oficial do chefe do executivo e que durou cerca de duas horas.

"Foi transmitido ao senhor primeiro-ministro que, se quer o diálogo com o PS, é com o PS que deve dialogar", disse, no final do encontro aos jornalistas.

José Luís Carneiro avisou que "o PS não é um partido qualquer", que "desde a clandestinidade lutou pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias fundamentais".

"E é esse respeito institucional por aqueles que são os valores fundadores deste país que exigem que o diálogo deva ser construtivo e deva ser um diálogo que coloca as coisas no seu devido lugar", defendeu.

Segundo o líder do PS, "há matérias para o consenso e há matérias para o dissenso" e o princípio que ficou estabelecido com o primeiro-ministro "é de que este diálogo se manterá no futuro".

"Foi uma conversa muito construtiva e voltamos a reiterar a vontade de manter este diálogo, muito particularmente para alturas de setembro, em que teremos que abordar também algumas destas matérias e outras matérias que, entretanto, virão a estar no centro das nossas preocupações políticas", enfatizou.

Questionado sobre o próximo Orçamento do Estado, Carneiro respondeu que este assunto "não foi objeto de qualquer conversa hoje" com o primeiro-ministro.

PS disponível para diálogo sobre lei da nacionalidade

O secretário-geral do PS diz haver condições para um diálogo com o Governo sobre a lei da nacionalidade, faltando perceber em que termos, e adiantou que a proposta sobre a defesa está a ter acolhimento pelo executivo.

“Julgo que há condições para poder haver um diálogo sobre a lei da nacionalidade, mas vamos aguardar para verificar em que termos é que há abertura para que esse diálogo possa existir”, respondeu aos jornalistas José Luís Carneiro.

O líder do PS sublinhou que os países de língua portuguesa e os países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa devem ter, à luz dos princípios da reciprocidade, “um tratamento distinto dos cidadãos provenientes de outras regiões do mundo”.

Quanto à defesa, tema que levou Carneiro a enviar uma carta a Montenegro no início de julho, o socialista adiantou que a proposta sobre este setor “está a ter o melhor acolhimento por parte do Governo”.

“O Governo, por intermédio do senhor primeiro-ministro e também do ministro da Defesa Nacional, encetará um diálogo com os partidos com assento parlamentar, particularmente com o Partido Socialista, para explicitar o modo como alcançaremos os 2% de investimento e como é que, no futuro, há a previsão de garantir que o investimento previsto para a defesa possa contribuir para o desenvolvimento da economia do nosso país, para a modernização do nosso tecido científico e para a criação de emprego qualificado”, revelou ainda.

Sobre a saúde, e concretamente sobre a proposta que já tinha enviado ao chefe do executivo sobre a coordenação da emergência médica, o líder do PS disse que lhe foi transmitido que “já uma equipa a trabalhar” nesta ideia do PS “para garantir que ela possa ter prosseguimento”.

José Luís Carneiro comprometeu-se ainda a fazer chegar por escrito a Luís Montenegro as linhas gerais das propostas sobre habitação, destacando as respostas relacionadas com a emergência habitacional.

“Há uma lei de 2021 que regula o alojamento temporário e o alojamento de emergência. É muito importante dar força a essa estrutura normativa com financiamento e permitindo resolver casos de emergência, como aqueles que pudemos vislumbrar há dias, nomeadamente na Área Metropolitana de Lisboa”, disse.

O líder do PS apontou ainda “soluções que permitem colocar habitações modulares para responder até mais estruturalmente” a problemas de habitação e enfatizou a importância de lançar um programa de habitação a custos controlados.

“Quanto às outras áreas, vamos aguardar por setembro para verificar como é que o Governo se apresenta à Assembleia da República com as suas propostas. Haverá, nomeadamente, que apreciar a decisão do Tribunal Constitucional em relação à lei de estrangeiros”, lembrou.

