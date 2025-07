Governo vai ouvir Marcelo e partidos sobre reconhecimento da Palestina em setembro

Após afirmar que o Estado Português " reexaminou a questão e as condições para o reconhecimento de um Estado da Palestina " na conferência sobre a "questão palestiniana e a implementação da solução dos dois Estados" que decorreu na ONU nos últimos dias, o Governo aponta que, "pela voz do Primeiro-Ministro, na Assembleia da República, por mais do que uma vez, explicitou os pressupostos ou condições para arranque de um processo de reconhecimento ", e sublinha que "o primeiro pressuposto era a concertação com um conjunto de países com quem temos mantido um diálogo permanente e que participaram ativamente nesta conferência".

"O Governo decidiu promover a auscultação de sua Excelência o Senhor Presidente da República e dos Partidos Políticos com representação na Assembleia da República, com vista a considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano ", anuncia o Governo, apontando para um " procedimento que possa ser concluído na semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ter lugar em Nova Iorque no próximo mês de Setembro ".

O Governo vai ouvir o Presidente da República e os partidos políticos para "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" em setembro, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro divulgado esta quinta-feira. Portugal prepara-se assim para seguir os passos da França, Reino Unido e Canadá no reconhecimento da Palestina.

O Governo considera que estão "verificadas" e "largamente validadas" pelos países presentes na conferência da ONU as "condições preenchidas pela Autoridade Palestiniana", como a "condenação dos atos terroristas do Hamas e exigência do seu total desarmamento", a "exigência da libertação incondicional e imediata dos reféns de Gaza e dos prisioneiros" e o "compromisso de reforma institucional interna e de organização de eleições num futuro próximo".

Outras condições agora preenchidas para o reconhecimento do Estado da Palestina são a "aceitação do princípio de um Estado palestiniano desmilitarizado, cuja segurança externa seja garantida por forças internacionais", a "prontidão para retomar a administração e o controlo total da Faixa de Gaza, com saída do Hamas", e o "reconhecimento do Estado de Israel e das necessárias garantias de segurança".

Marcelo considera processo "muito prudente e muito sensato"

O Presidente da República garantiu aos jornalistas que acompanha o Governo neste processo de ponderação. Breves momentos depois do comunicado ser enviado às redações, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "não há uma política externa deste ou daquele, há uma única política externa, a de Portugal".

Para Marcelo, o país está numa "fase em que faz a análise do que aconteceu e do agravamento da situação vivida", partindo disso para "seguir determinado caminho" se as "circunstâncias estiverem preenchidas".

"É este o ponto da situação e tem havido da parte do Governo um processo muito prudente e muito sensato e sempre vivido em conjunto com parceiros europeus e outros parceiros, para que se possa dizer que não há nem o estar alheio do que se passa no mundo, nem o ser precipitado nas decisões que se tomam", referiu o chefe de Estado na Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores.

Direita votou contra reconhecimento no Parlamento

O Parlamento votou mais recentemente o reconhecimento do Estado da Palestina a 11 de julho. A recomendação ao Governo foi então chumbada com os votos do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Seis partidos — PCP, Bloco de Esquerda, Livre, PAN, Juntos Pelo Povo e PS — apresentaram projetos de resolução para o reconhecimento da Palestina, defendendo a decisão como uma solução para o conflito israelo-palestiniano e que esse reconhecimento deve ter em conta as fronteiras anteriores a 1967 e com capital em Jerusalém Oriental.

No caso do Livre, o projeto pedia, além do "reconhecimento urgente" do Estado da Palestina, a "suspensão imediata" do Acordo de Associação entre a União Europeia e Israel.

A proposta do PS recomendava ao Governo que procedesse ao "reconhecimento imediato" do Estado da Palestina e que "mobilize a ação junto das instituições da UE para que esta adote posição comum no mesmo sentido".