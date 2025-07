Marcelo visita Rabo de Peixe. Presidente da República vai estar quatro dias nos Açores

O Presidente da República inicia esta quinta-feira uma deslocação a cinco ilhas dos Açores, onde vai visitar a Base das Lajes e a vila de Rabo de Peixe e participar num briefing sobre a importância geoestratégica do mar do arquipélago.

Segundo o programa divulgado pelo Governo Regional, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a Base das Lajes, na ilha Terceira, ao final da manhã de hoje, seguindo depois para a ilha do Pico, onde vai conhecer a Azores Wine Company e encontrar-se com produtores e agentes económicos do setor vitivinícola.

O segundo dia da visita, na sexta-feira, será dedicado à ilha do Faial, começando com uma visita ao Instituto de Investigação em Ciência dos Mar da Universidade dos Açores - Okeanos, assistindo, já durante a tarde, a um briefing sobre o valor estratégico do "cluster´ do mar da região autónoma.

No sábado, o chefe de Estado começa o dia com uma visita à vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, onde se deslocará até ao porto de pescas, e vai passar por um evento de promoção da carne do Açores na associação agrícola da ilha.

No último dia da vista, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser entronizado confrade do queijo da ilha de São Jorge, um dos produtos mais conhecidos do arquipélago, numa cerimónia que vai decorrer no concelho das Velas.

Desde que tomou posse como chefe de Estado pela primeira vez, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa já se deslocou aos Açores por várias vezes, incluindo para visitas oficiais às várias ilhas e para as celebrações do Dia de Portugal de 2018, que começaram em Ponta Delgada e prosseguiram junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes na Costa Leste dos Estados Unidos.