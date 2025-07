“Não há nenhuma motosserra" na reforma do Estado: Ministro afasta despedimentos

"O objetivo é dar aos cidadãos e às empresas previsibilidade e poupar-lhes tempo. Há quem fale até no imposto oculto da burocracia. A burocracia traz aos cidadãos e às empresas enormes custos de contexto e esta reforma vem libertá-los disso."

"Eles podem estar desajustados num departamento, mas com falta noutro. Não está previsto nenhum programa de despedimentos nem de reduções salariais. É evidente que alguém que deixa de ser dirigente volta ao seu lugar de origem e fica com o vencimento do seu lugar de origem", sublinha.

O ministro adjunto e da Reforma do Estado considera que "não há um excesso de funcionários públicos", mas poderá haver necessidade de passarem para outros serviços.

O primeiro passo foi dado esta quinta-feira, com a redução para metade as entidades nas áreas da Educação, Ensino Superior e Ciência.

“Não há nenhuma motosserra". A reforma do Estado vai acontecer sem despedimentos de funcionários públicos ou cortes salariais, garante o ministro Gonçalo Matias, em entrevista à SIC Notícias.

Reforma do Estado

O Governo criou a nova Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), que será liderada por um diretor de sistemas e tecnologias de informação (CTO), que ainda não está escolhido, mas já tem perfil definido. A ARTE vai substituir a AMA - Agência para a Modernização Administrativa e vai funcionar nas mesmas instalações.

O objetivo é que os sistemas das várias entidades do Estado comuniquem entre si, facilitando a vida dos cidadãos.

Se a administração tem um documento não o pode pedir ao cidadão e às empresas. acontece porque os sistemas informáticos da administração pública não comunicam entre si.

"Há um aspeto muito importante que as pessoas sentem no seu dia a dia: esta necessidade burocrática de entregarmos papéis sem fim à administração pública. É necessário um concurso público ou uma certidão e as pessoas têm que entregar documentos sem fim. Se a administração tem um documento não o pode pedir ao cidadão e às empresas. Acontece porque os sistemas informáticos da administração pública não comunicam entre si", analisa.

ARTE para combater a burocracia e excesso de papelada

A nova agência vai funcionar onde está a AMA, que é reestruturada e passa a ser esta nova agência ARTE - Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.



Em relação ao calendário para a reforma do Estado, o ministro Gonçalo Matias diz que "o objetivo é fazer o mais rapidamente possível e o horizonte que temos - indicativo - é o final do primeiro semestre do próximo ano".

As mudanças vão avançar "faseadamente", porque "uma reforma desta dimensão durante décadas nunca se fez" e "não se faz de um dia para o outro".

O ministro adianta que, a partir de setembro, o Governo vai apresentar a alteração de códigos fundamentais, nomeadamente da contratação pública, das regras aplicáveis ao Tribunal de Contas, dos licenciamentos urbanísticos e ambientais.

"Tudo isto é fundamental. É aqui que também estão os estrangulamentos dos prazos", argumenta.

Umas alterações serão legisladas pelo Governo e outras pelo Parlamento. Na Assembleia da República, Gonçalo Matias espera contar com o apoio de todos os partidos.

"Não acredito que haja alguém que se vá opor a esta reforma que responde aos anseios da população", remata.