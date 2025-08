Incêndios: Carneiro defende reforço da prevenção e diálogo com Mecanismo Europeu

O secretário-geral do PS sugeriu esta sexta-feira ao Governo que reforce a prevenção, dialogue com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para pré-posicionar meios aéreos e a ativação de mais equipas de bombeiros, face às previsões atmosféricas.



Face às previsões que apontam para temperaturas muito elevadas e ventos fortes na próxima semana, José Luís Carneiro deixou hoje três sugestões ao Governo face ao risco de incêndio.

A falar aos jornalistas à margem da apresentação da recandidatura de António Domingues, à Câmara de Ansião, distrito de Leiria, o líder socialista defendeu que o Governo deveria "garantir o reforço da fiscalização e da prevenção".

De acordo com o antigo ministro da Administração Interna, esse reforço deveria ser assegurado "por intermédio da mobilização das patrulhas da Guarda Nacional Republicana e também do reforço das patrulhas das Forças Armadas", mobilizando também o P-3, meio aéreo que permite articular a supervisão aérea com as operações terrestres.