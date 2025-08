Amamentação: PS, PCP e BE acusam Governo de ataque às mães trabalhadoras

As declarações da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, continuam a provocar uma onda de críticas.

Na sequência da entrevista ao Jornal de Notícias e TSF, no domingo, onde sugeriu que algumas mães prolongam a amamentação apenas para manter o horário reduzido, figuras do PS, PCP e Bloco de Esquerda condenaram o tom e o conteúdo das afirmações.

O secretário-geral do PS pediu explicações à ministra, considerando as declarações inaceitáveis.

“A ministra do Trabalho devia ter obrigação de, tendo falado de mães que alegadamente usavam de forma abusiva do direito à amamentação, que é um direito que é prescrito, nomeadamente pelo médico de família, deve, do meu ponto de vista, explicar quantos casos há destes no país e o que é que a Inspeção da Segurança Social está a fazer para procurar pôr em causa, digamos, e avaliar em que termos é que essas alegadas situações põem em causa o direito fundamental”, disse José Luís Carneiro.

O líder socialista advertiu ainda que o país está a assistir a um retrocesso nos direitos laborais. “Nós estamos a recuar a 2013, do ponto de vista da legislação laboral, no que respeita particularmente à precariedade, porque se permite abrir a porta à precariedade permanente na legislação laboral”, acrescentou.

Quanto à orientação política do Governo, foi categórico: “A desumanidade que tinha sido adotada em relação à lei de estrangeiros, nomeadamente no que diz respeito ao reagrupamento familiar, está também a ser adotada em matéria laboral, e particularmente na proteção das mulheres e dos jovens, numa desumanidade de que já não havia memória no nosso país”.

Também esta segunda-feira, António Filipe, candidato presidencial apoiado pelo PCP, condenou o conteúdo e o alcance das palavras da ministra. “As declarações da senhora ministra do Trabalho são muito preocupantes porque são sintomáticas do que está por trás, daquilo que o Governo, pela voz da sua maior responsável pela área do trabalho, pensa”, afirmou.