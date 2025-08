Substituição do SIRESP: PS critica atrasos do Governo na entrega do estudo

O deputado socialista Miguel Costa Matos criticou, esta segunda-feira, os atrasos do Governo na entrega do estudo técnico-estratégico relativo à substituição do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), a rede de comunicações de emergência do Estado, por um sistema mais resiliente e eficiente.

Miguel Costa Matos não nega que a evolução tecnológica do SIRESP seja necessária, mas denuncia os atrasos do executivo de Luís Montenegro.

“Chamar-lhe uma substituição urgente por um prazo de 90 dias, demorar dois meses para nomear o coordenador do grupo de trabalho, não incluir o SIRESP no próprio grupo de trabalho, passar os 90 dias e não entregar o relatório - só demonstra que não era urgente e porventura não era assim tão necessária”, argumentou o socialista após reunir com o SIRESP para discutir a resposta aos incêndios que afetam diversas regiões do país.

Após as falhas demonstradas durante o apagão elétrico de 28 de abril, o Ministério da Administração Interna e o Ministério das Infraestruturas e Habitação anunciaram a criação de “uma equipa de trabalho técnica e multissetorial com a missão de desenvolver, no prazo máximo de 90 dias, um estudo técnico-estratégico para a substituição urgente do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança”.

Na altura, o Governo sublinhou que o SIRESP revelou “limitações estruturais e operacionais”, sendo, por isso, necessário “um sistema mais robusto, fiável, resiliente e interoperável”.

A entrega do estudo estava prevista para a semana passada. Contudo, numa nota conjunta do Ministério da Administração Interna e do Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Governo indicou que o prazo seria prolongado, sem estabelecer nova data.

A 24 de julho, foi publicado em Diário da República um despacho assinado pelos dois ministros que designou Carlos Leitão como coordenador da equipa de trabalho, com 17 de julho como data de entrada em funções.

Miguel Costa Matos também se revelou preocupado com o facto de o SIRESP não ter presidente há 16 meses e com a falta de recursos humanos.

Segundo o deputado do PS, é igualmente preocupante que, no âmbito do plano de atividades e orçamento do SIRESP, "lhe tenha sido recusada a possibilidade de contratar pessoal".

"Neste momento o SIRESP funciona com apenas 14 efetivos, quando aquilo que deveria ter era 29 efetivos, pelo menos, segundo o plano que foi proposto. (...) Infelizmente, esse pedido foi negado da parte do Governo que agora, na sequência do apagão, veio de forma inusitada, solicitar uma substituição integral do SIRESP", lamentou.

Um grupo de deputados do Partido Socialista esteve esta segunda-feira reunido com a Rede Nacional de Emergência e Segurança, de modo a perceber como é que o SIRESP está a operar numa época em que várias regiões do país estão a ser atingidas por incêndios.

Na sequência desta visita, o PS envia agora ao Governo um conjunto de perguntas sobre o SIRESP que espera ver respondidas.