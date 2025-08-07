Governo quer agravar penas para incendiários

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, admite o agravamento das penas para crimes relacionados com incêndios.

No final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a governante disse que em cima da mesa está o reforço da política criminal sobre incêndios e a possibilidade de agravamento das penas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Alterar a política criminal dando maior prioridade a uma maior agravamento do quadro sancionatório dos crimes relacionados com a geração de incêndios", declarou a ministra da Administração Interna.

Para Maria Lúcia Amaral, parece haver "largo consenso quanto ao facto de termos vindo a aprender que o chamado crime de incêndio florestal causa grave dano comunitário e, por isso, deve ter nesta lei de política criminal uma consideração especial, nomeadamente na prioridade que deve ser dada na sua investigação”.



Um quarto dos incêndios rurais investigados este ano tiveram como origem o fogo posto e a área ardida até julho regista o terceiro valor mais elevado desde 2015, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) divulgados na quarta-feira.



O Governo anunciou, ainda, que vai criar um regime permanente para dar resposta aos prejuízos causados pelos incêndios.

A medida deverá entrar em vigor ainda este verão, anunciou a ministra da Administração Interna.



Perante a previsão de temperaturas elevadas nos próximos dias, o Governo decidiu, entretanto, prolongar até 13 de agosto o alerta de incêndio que terminava esta quinta-feira.