Marcelo promulga diploma que restringe “smartphones” nas escolas

07 ago, 2025 - 16:12 • Redação

Presidente da República diz ter tido em conta "reservas da AEEP, da CONFAP e, em particular, do CNE", mas decidiu promulgar tendo em atenção "o parecer favorável do Conselho das Escolas".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que proíbe a "utilização de dispositivos eletrónicos de comunicação móvel com acesso à internet no espaço escolar".

A medida abrange os alunos do primeiro e segundo ciclos do Ensino Básico, ou seja, até ao 6.º ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na nota publicada esta tarde no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a medida, "apesar de o regime aplicável às regiões autónomas dever tomar em consideração a autonomia legislativa consagrada" e também apesar das "reservas" Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular (AEEP), da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e, "em particular", do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Para tomar a decisão, o Presidente da República diz ter tido em atenção "o parecer favorável do Conselho das Escolas e a qualidade de proporcionar uma experiência de potencial interesse pedagógico". Apesar disso, Marcelo diz que a medida é "passível de avaliação ulterior".

[Notícia atualizada às 16h16 de 7 de agosto de 2025]

