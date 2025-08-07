Marcelo promulga diploma que restringe “smartphones” nas escolas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que proíbe a "utilização de dispositivos eletrónicos de comunicação móvel com acesso à internet no espaço escolar".

A medida abrange os alunos do primeiro e segundo ciclos do Ensino Básico, ou seja, até ao 6.º ano.

Na nota publicada esta tarde no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a medida, "apesar de o regime aplicável às regiões autónomas dever tomar em consideração a autonomia legislativa consagrada" e também apesar das "reservas" Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular (AEEP), da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e, "em particular", do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Para tomar a decisão, o Presidente da República diz ter tido em atenção "o parecer favorável do Conselho das Escolas e a qualidade de proporcionar uma experiência de potencial interesse pedagógico". Apesar disso, Marcelo diz que a medida é "passível de avaliação ulterior".



[Notícia atualizada às 16h16 de 7 de agosto de 2025]