Marcelo promulga diploma sobre reprivatização da TAP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo sobre a reprivatização da companhia aérea TAP.

"Na sequência dos esclarecimentos governamentais, o Presidente da República promulgou o diploma que aprova o processo de reprivatização do capital social da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, S.A.", indica a Presidência da República, em comunicado.

A "luz verde" acontece depois de o Governo de Luís Montenegro ter respondido a algumas dúvidas do chefe de Estado sobre o processo de venda de parte do capital da TAP.

As dúvidas de Marcelo centravam-se nos procedimentos relacionados com a eventual insolvência da TAP SGPS, holding da companhia aérea, e na forma como será avaliado e distribuído o património da empresa.

A nova tentativa de reprivatização da TAP foi aprovada em Conselho de Ministros a 10 de julho. O decreto-lei correspondente deu entrada no Palácio de Belém na semana passada.

O Governo previa aprovar o caderno de encargos na semana passada, mas tal não se concretizou. A aprovação foi remarcada para esta quinta-feira, mas voltou a não acontecer.