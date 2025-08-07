Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministro defende extinção da FCT: "Não está adaptada aos novos tempos"

07 ago, 2025 - 22:39 • Ricardo Vieira

Portugal deve "acompanhar as tendências na Europa, de termos mais ligação da investigação à inovação”, afirma o ministro da Educação, Ciência e Inovação.

A+ / A-

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) "não está adaptada aos novos tempos" e tem mesmo que ser extinta, defende o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Em entrevista esta quinta-feira à SIC Notícias, reconhece que a FCT "prestou um serviço muito importante ao desenvolvimento do sistema científico", mas tornou-se obsoleta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fernando Alexandre defende que reorganizar a FCT não chega, porque Portugal precisa de "acompanhar as tendências na Europa, de termos mais ligação da investigação à inovação”.

"Este Governo tem vindo a aumentar significativamente o investimento em ciência e nós temos que justificar à sociedade porque é que estamos a colocar mais investimento em ciência", sublinha o ministro.

No próximo ano, a nova Agência para a Investigação e Inovação, que vai substituir a FCT, vai ter mais 40 milhões de euros para investigação científica em Portugal, diz o governante.

Governo reduz para metade organismos na Educação, Ensino Superior e Ciência

Reforma do Estado

Governo reduz para metade organismos na Educação, Ensino Superior e Ciência

O ministro Fernando Alexandre garante que reforma (...)

"Devolver à sociedade"

Fernando Alexandre considera que os investigadores devem "devolver à sociedade" o investimento feito pelo Estado.

"Esses 40 milhões podiam ir para outras dimensões da Educação e o Governo decidiu colocar na investigação. A obrigação que a comunidade científica também tem é devolver à sociedade. Respeitamos totalmente a liberdade científica (...), mas nunca nenhum investigador deve esquecer que aquilo que está a fazer é - pode ser mais imediato ou mais no médio/longo prazo - com recursos da sociedade para a sociedade."

O ministro da Educação, Ciência e Inovação faz o diagnóstico e considera que, uma das diferenças da Europa em relação aos EUA, "é que não conseguimos transformar o conhecimento em inovação, na melhoria do bem estar das pessoas e na transformação da economia como os EUA conseguem fazer".

Questionado sobre as críticas de falta de diálogo e ao timing do anúncio da reforma do setor da educação e do ensino superior, Fernando Alexandre desdramatiza.

“Não podemos adiar reformas porque as pessoas estão de férias, está calor, depois vem o Natal. Não vamos parar de fazer reformas porque vamos para férias”, diz o ministro, que garante que “as pessoas que sobrarem serão integradas noutros serviços”.

“Uma reforma é uma decisão executiva do governo que não é discutida na praça pública. Nunca nenhum governo fez isso e não funciona. Estamos a fazer uma reforma profunda e é natural que haja polémica, porque é uma reforma que vai mudar o sistema. Quando mudamos o sistema, obviamente, há pessoas - muitas delas porque estavam acomodadas ou viviam ligadas a esse sistema que está ultrapassado – que sentem essa dificuldade de mudança, mas nós temos que mudar e melhorar o país e para isso temos que reformar as instituições”, argumentou o ministro da Educação, Ciência e Inovação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)