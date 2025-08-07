Montenegro garante que reforma laboral não ficará “empatada” em discussões

Durante uma visita à Feira de São Mateus, em Viseu, esta quinta-feira à noite, Luís Montenegro respondeu às críticas em torno da reforma laboral, nomeadamente sobre alterações ao período de amamentação, assegurando que o processo não ficará preso em negociações prolongadas.

“Nós não vamos eternizar as discussões. Tudo isto tem um calendário, mas é para cumprir, é para fazer. Nós não estamos aqui para empatar ou impalear discussões”, afirmou o primeiro-ministro, frisando que está a ser feito um esforço para alcançar consensos.

“Há uma coisa que eu quero que os portugueses tenham, podem ter a certeza. Nós queremos trazer a comunidade e a sociedade connosco para poder percorrer este caminho de transformação e desenvolvimento do país”, disse.

Montenegro abordou também a reprivatização da TAP, cujo diploma foi promulgado esta quinta-feira pelo Presidente da República.

O chefe do Executivo revelou que foram prestados os esclarecimentos solicitados por Marcelo Rebelo de Sousa.

“Colocou, efetivamente, algumas questões ao Governo, o Governo respondeu, dentro do espírito de colaboração e cooperação institucional que tem sido a nota dominante da relação entre o Governo e a Presidência da República”, explicou.

Com o diploma promulgado, o processo entra agora numa nova fase. “Vamos passar à fase subsequente, que é aprovarmos o caderno de encargos, que será o elemento determinante para podermos lançar o procedimento, com vista a recebermos as propostas”, adiantou Luís Montenegro.

O Governo pretende avançar com a venda da companhia aérea ainda este ano.