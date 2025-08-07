"Se educação sexual dependesse da disciplina de Cidadania era um desastre", diz ministro

"Se a formação para a educação sexual em Portugal dependesse da disciplina de Cidadania era um desastre", afirmou o ministro da Educação, esta quinta-feira, em entrevista à SIC Notícias.

Fernando Alexandre considera que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, tal como está, "não cumpre essa função" porque "não é estruturada".

“Recentrámos a disciplina e deixámos de andar atrás de temas que para algumas pessoas são muito importantes, mas não é o que preocupa a sociedade. A disciplina de Cidadania era desorganizada, desestruturada e na maior parte dos casos não funcionava bem. O que estamos a fazer é estruturar uma disciplina que consideramos ser muito importante e que deve ter no seu centro a formação dos cidadãos para uma formação cívica ativa, num conjunto de dimensões de respeito pelos direitos humanos, e aí está a questão a igualdade de género e a identidade de género”, sublinha.

O ministro refere que há legislação desde 2009 sobre "os conteúdos que em cada ano e disciplina são dados na área da educação sexual. Isso está legislado e esta disciplina não interfere com isso".

"Existe nas Ciências da Natureza, na Biologia. Não é a mesma coisa, porque é muito melhor. É dado por professores que sabem do que estão a falar e transmitem todas as dimensões, sustenta.

"Houve confusão". Ministro admite clarificar

A consulta pública sobre as alterações na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento terminou e o Ministério da Educação está a analisar cerca de 10 mil contributos.



Fernando Alexandre considera que há confusão sobre as alterações que o Governo pretende implementar nesta cadeira e admite que pode haver necessidade de uma clarificação.

“Se for necessário clarificar alguma dimensão que para a sociedade não ficou claro daquilo que o Governo pretende para a disciplina de Cidadania, nós clarificaremos.”



O ministro da Educação acha que muitos "se precipitaram" na forma como reagiram às mudanças, e "houve confusão", porque "muitas vezes as pessoas não sabiam o que era esta disciplina".