Reações partidárias: PS pede “humildade” ao Governo após chumbo da Lei dos Estrangeiros

O deputado socialista Pedro Delgado Alves entende que a decisão do Tribunal Constitucional (TC) que determinou inconstitucionais cinco das sete normas da nova Lei dos Estrangeiros representa uma derrota para o Governo. Em declarações à Renascença, defende que o Executivo deve reconhecer que falhou e mudar de rumo. "Esperamos que, efetivamente, o Governo recue da insistência num erro, hoje demonstrado judicialmente, depois do pedido de fiscalização do Presidente da República, que era o caminho errado", diz Pedro Delgado Alves.

O deputado lembra ainda que “das sete dúvidas que o Presidente tinha, em cinco delas uma maioria clara dos juízes se pronunciou pela inconstitucionalidade”. O socialista considera que o acórdão é “muito claro” nas objeções jurídicas, sobretudo nos temas do direito ao reagrupamento familiar, preservação da unidade da família e acesso aos tribunais. “Parece-me que o Governo deve fazer um exercício de humildade”, disse, sublinhando que o Executivo foi “altivo” e por vezes “arrogante” durante o processo legislativo. “Acho que o Governo perceba que, democraticamente e juridicamente, reconhece humildemente que falhou e que faça esse exercício”, acrescentou.

Também o presidente do Chega, André Ventura, reagiu à decisão do TC, acusando o tribunal de estar capturado por uma lógica ideológica. “A decisão de inconstitucionalidade sobre a lei dos estrangeiros não é compreensível. Não há nenhum direito familiar que se sobreponha à segurança do país e das suas fronteiras”, escreveu Ventura na rede social X. “É um espírito de esquerda que se apoderou das instituições e contraria aquilo em que os portugueses votaram no dia 18 de maio”, afirmou ainda o líder do Chega. Já Fabian Figueiredo, ex-deputado do Bloco de Esquerda, considerou que o chumbo da lei representa uma derrota para uma abordagem que classifica como desumana. “A lei da imigração Ventura/Montenegro era cruel e antidemocrática. Agora, cai por inconstitucionalidade. Não resolvia nada, só multiplicava sofrimento e problemas. Reagrupar famílias é essencial para a integração, separá-las é desumano. Uma vitória da justiça contra a crueldade”, escreveu também na rede social X.