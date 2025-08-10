Estudo sobre reorganização da FCT não previa fusão com Agência Nacional de Inovação

Um estudo pedido pela própria Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para avaliar uma nova organização interna não previa nem o fim da entidade, nem a fusão com a Agência Nacional de Inovação (ANI), avança este domingo o jornal Público. A fusão entre a FCT e a ANI foi o destaque das mudanças no Ministério da Educação anunciadas por Fernando Alexandre no fim de julho, parte da anunciada reforma do Estado.

Segundo o Público, o estudo foi pedido ainda no mandato de Elvira Fortunato como ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no último Governo liderado por António Costa. O documento não refere, de acordo com o jornal, a necessidade de incluir a inovação no seio da FCT, nem a identifica como um problema na ciência nacional — quer numa análise da organização da FCT, quer na comparação com agências de financiamento de outros países.

A análise, encomendada à consultora LBC, propunha o fim da organização da FCT por instrumentos de financiamento, com departamentos separados para as bolsas de investigação, projetos de investigação, e para os apoios ao emprego científico e instituições científicas — sem "sinergias" entre os vários departamentos em capítulos comuns, como a gestão de despesas.