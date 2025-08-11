Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas

Coligação PS, Livre, BE e PAN oficializou candidatura a Lisboa

11 ago, 2025 - 13:48 • Lusa

A candidatura "é uma coligação ampla" para melhorar a cidade, "com soluções práticas rápidas", nomeadamente para fazer face "à emergência da habitação", disse Alexandra Leitão.

A+ / A-

A coligação Viver Lisboa, que junta PS, Livre, Bloco e PAN, entregou esta segunda-feira a candidatura à Câmara de Lisboa para as próximas autárquicas, com foco na "emergência da habitação", no "caos da mobilidade" e "desleixo dos espaços" públicos.

A candidatura foi entregue no Tribunal Cível de Lisboa depois das 11h30, com a cabeça de lista, Alexandra Leitão, rodeada pelos restantes candidatos e pelo mandatário, o histórico socialista António Vitorino.

Segundo Alexandra Leitão, a candidatura "é uma coligação ampla" para melhorar a cidade, "com soluções práticas rápidas", nomeadamente para fazer face "à emergência da habitação", ao "caos da mobilidade, à degradação e ao desleixo de vários espaços comuns, de vários espaços coletivos, jardins, parques, à sujidade, ao descalçamento dos passeios e sobretudo dos buracos nas ruas", além da falta de iluminação.

Praça de Espanha. "É um bom mau exemplo de abandono" por parte da autarquia de Lisboa

Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles

Praça de Espanha. "É um bom mau exemplo de abandono" por parte da autarquia de Lisboa

Alexandra Leitão é perentória: o estado a que cheg(...)

"O que nos traz aqui e o que nos une é ter uma visão estratégica para a cidade e resolver os problemas das pessoas e é isso que aqui estamos a fazer hoje", disse.

Alexandra Leitão destacou ainda que a candidatura "quer unir todos aqueles que têm em comum uma ideia de progressismo, de humanismo, e também, sobretudo, uma ideia de melhorar a cidade".

Relativamente à escolha de António Vitorino para mandatário da candidatura, Alexandra Leitão salientou que é "uma pessoa conhecidíssima, que teve vários cargos institucionais importantes" em Portugal, nomeadamente juiz do Tribunal Constitucional, ministro, e funções internacionais como diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A candidata realçou, por outro lado, a recente decisão do Tribunal Constitucional de chumbar algumas normas do diploma do Governo sobre a imigração, considerando que "é de uma grande importância".

"É uma defesa da Constituição e da continuidade das leis, e, portanto, num Estado de Direito é assim que funciona. Só posso ficar satisfeita por o Estado de Direito ter funcionado e esperar que assim continue a funcionar como a Constituição determina", disse.

A cabeça de lista a Lisboa salientou também que, embora caiba às autarquias "atuar sobre essa matéria", a imigração "é uma questão sobretudo que releva de legislação e, portanto, de matéria de âmbito nacional".

No atual mandato (2021-2025), a Câmara Municipal de Lisboa é presidida pelo social-democrata Carlos Moedas, que governa sem maioria absoluta, eleito pela coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança.

A coligação de direita tem sete eleitos, o mesmo número do que a lista "Mais Lisboa" (PS/Livre), enquanto a CDU (PCP/PEV) tem dois e o BE um.

Para as eleições autárquicas de 12 de outubro foram já anunciadas as candidaturas à presidência da Câmara de Lisboa de Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU), Ossanda Líber (Nova Direita), Bruno Mascarenhas (Chega), José Almeida (Volt) e Adelaide Ferreira (ADN).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?