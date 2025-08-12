"Estamos a dar tudo": Montenegro compreende "indignação" sobre incêndios

"Estamos a dar tudo aquilo que temos para dar" no combate aos incêndios, declarou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esta terça-feira, em Faro. Em resposta às críticas de falta de meios lançadas por autarcas das zonas mais atingidas pelos fogos, o chefe do Governo disse compreender manifestações de indignação, mas garantiu que o Governo e as autoridades estão a fazer um "esforço enorme". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Compreendemos que aqueles que têm sido confrontados com este drama possam, às vezes, ter manifestações de indignação, é normal, mas todos nós estamos a dar o máximo e vamos continuar a dar o máximo", assegurou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas.

Neste momento difícil, o primeiro-ministro apela ao "espírito de unidade e de solidariedade" para "podermos evitar perdas, para podermos diminuir o impacto negativo de um fenómeno que infelizmente não conseguimos travar, apesar de todo o esforço que temos vindo a fazer". Questionado se os meios de combate a incêndios têm sido devidamente alocados, Montenegro respondeu: "Estamos a dar tudo aquilo que temos para dar, a fazer um esforço enorme e vamos continuar a fazer". O Governo prolongou a situação de alerta até sexta-feira em Portugal continental, por causa das altas temperaturas e do risco de incêndio.