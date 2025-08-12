Incêndios: PR falou com secretário de Estado que lhe inspirou otimismo

12 ago, 2025 - 12:01 • Lusa
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou ao telefone com o secretário de Estado da Administração Interna sobre a situação dos incêndios, e considerou o governante mais otimista, manifestando-se convicto numa "evolução favorável".
"Disse-me que está convencido que, na Covilhã, está a haver uma evolução favorável. Vai concentrar meios ainda, mais, nas frentes que ainda levantam alguma preocupação, nomeadamente em Vila Real. Depois havia o caso de Tabuaço e os casos pontuais e está convencido de que a temperatura melhora e a humidade sobe, dizem os especialistas, a partir de amanhã", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em Vila Real, o combate ao incêndio que lavra na s(...)
O chefe de Estado, que prestava declarações a canais de televisão junto à praia de Monte Gordo, no Algarve, onde se encontra a gozar férias, referiu que "compete ao Governo, nomeadamente à senhora ministra da Administração Interna, prolongar ou não mais um bocadinho esta situação de alerta que, como sabem, terminava antes do fim da semana".
"Achei-o relativamente otimista. Eu tenho acompanhado a par e passo. Estive em Lisboa, por outras razões, mas tenho acompanhado a par e passo, e hoje de manhã parecia mais otimista com a evolução meteorológica e com a possibilidade de os maiores fogos conheceram, finalmente, uma situação de mais duradouro controlo", declarou, acerca da sua conversa com o secretário de Estado da Administração Interna.
Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a existência de "condições atmosféricas" adversas, que "têm sido constantes e muito raras".