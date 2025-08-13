Cotrim de Figueiredo anuncia candidatura presidencial por um país "mais avançado e menos cinzento"

Cotrim de Figueiredo "terá todo o gosto" em ser apoiado pela IL, mas quer protagonizar "uma candidatura mais abrangente" e aberta a "toda a gente que consiga imaginar um Portugal diferente daquele que é hoje".

" Posso anunciar que sou candidato à Presidência da República nas eleições que terão lugar em 2026 ", confirmou o antigo líder da IL.

O eurodeputado da Iniciativa Liberal diz, em entrevista à SIC, que vai entrar na corrida a Belém.

João Cotrim de Figueiredo anunciou esta quarta-feira que é candidato à Presidência da República, nas eleições do próximo ano.

O eurodeputado diz que tem recebido muitas palavras de apoio e incentivo, desde que manifestou disponibilidade para uma candidatura.

"Sei que não estou sozinho e imagino aquela faixa do eleitorado mais dinâmica, os mais jovens, a olharem para a atual oferta de candidatos presidenciais e a não se reverem."



Sobre as razões da candidatura, Cotrim de Figueiredo cita um poema de Fernando Pessoa, onde o poeta diz que Portugal ainda está por cumprir.

"Alguém da minha equipa lembrou-se daquele poema de Fernando Pessoa, que começa com 'Deus quer, o homem sonha, a obra nasce' e acaba com 'falta cumprir-se Portugal'. Entre o primeiro e o último verso, está a essências das razões pelas quais me candidato", explicou Cotrim de Figueiredo.

O candidato presidencial diz que é preciso "pensar mais à frente e maior" e gostava de ver um Portugal "mais avançado, menos cinzento, menos bafiento, mais arejado, que fosse muito mais moderno, onde se pudessem criar grandes obras de cultura, de conhecimento, crescimento económico".



"Apareço hoje de gravata pela primeira vez na televisão"



Questionado sobre o estilo que defende para a Presidência e se faria comentários, por exemplo, sobre os incêndios em curso e a lei da nacionalidade, como fez Marcelo Rebelo de Sousa, Cotrim de Figueiredo responde que "não, em nenhum deles, embora a lei da nacionalidade bem diretamente ao encontro de uma dos poderes do Presidente da República.

"Não é por não ter opinião sobre o assunto, é porque acho que quando as pessoas escolhem um Governo, e votam para as eleições legislativas e escolhem um Parlamento, estão a escolher pessoas para adotarem determinadas políticas setoriais. Quando estão a eleger um Presidente, é uma coisa diferente. Eu tenho que me saber pôr nessa posição", declarou.

"Apareço aqui hoje de gravata pela primeira vez na televisão", brincou o candidato a Belém. "É um símbolo de que sei respeitar as tradições que vêm com a função, mas saberei introduzir-lhe modernidade", frisou.

Voltando ao tema dos incêndios, Cotrim de Figueiredo considera que a função do Presidente enquanto os fogos decorrem é manifestar solidariedade e "ser uma amparo" para a população, mas "fora da época de incêndios questionar porque é que dos 10 meios aéreos da Força Aérea nenhum tem o kit de descarga de água, os três Canadair não funcionam ou se o famoso ordenamento da floresta nunca acontece".

Cotrim de Figueiredo reafirma o que disse em entrevista à Renascença, que pretende alcançar mais de 10% nas eleições presidenciais, e adianta que não vai deixar o cargo de eurodeputado.

"Estou em full-time a servir Portugal", declarou o candidato, em resposta a críticas do adversário Gouveia e Melo.