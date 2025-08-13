Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fogos. Montenegro não rejeita ajuda internacional, mas garante: "Temos todos os meios disponíveis"

13 ago, 2025 - 21:22 • Daniela Espírito Santo

Primeiro-ministro assegura que Governo não tem qualquer objeção a pedir ajuda internacional no combate aos incêndios, mas que não o fará em alturas "em que não for tecnicamente adequado".

A+ / A-

O primeiro-ministro garantiu, esta quarta-feira, que o Governo não tem qualquer objeção a pedir ajuda internacional no combate aos incêndios, mas que não o fará em alturas "em que não for tecnicamente adequado".

Abordado por jornalistas no Algarve, onde se encontrou com o Presidente da República para a habitual reunião semanal (e jantar), Luís Montenegro assegurou que "sempre que for preciso, quando as circunstâncias o motivarem", o país pedirá ajuda para combater os fogos, mas que "isso obedece a critérios que são critérios de natureza técnica e operacional que terão de ser atendidos".

"Não temos nenhuma objeção a fazê-lo quando tiver de ser feito, mas também não o vamos fazer nas alturas em que não for tecnicamente adequado", assevera.

Aos jornalistas, fez questão de reiterar que "todo o dispositivo que está no terreno tem feito um esforço absolutamente notável".

"Temos todos os meios disponíveis. Estamos a fazer o nosso esforço máximo possível", assegura, acrescentando que o acompanhamento que tem sido feito dos incêndios "não vai deixar ninguém sozinho".

"Agora, evidentemente que não temos meios ilimitados e, nos momentos de maior aperto, todos sentimos que era preciso mais. Temos de saber gerir, coordenar. Aquilo que podemos garantir é que daremos sempre o máximo", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?