Fogos. Montenegro não rejeita ajuda internacional, mas garante: "Temos todos os meios disponíveis"

O primeiro-ministro garantiu, esta quarta-feira, que o Governo não tem qualquer objeção a pedir ajuda internacional no combate aos incêndios, mas que não o fará em alturas "em que não for tecnicamente adequado".

Abordado por jornalistas no Algarve, onde se encontrou com o Presidente da República para a habitual reunião semanal (e jantar), Luís Montenegro assegurou que "sempre que for preciso, quando as circunstâncias o motivarem", o país pedirá ajuda para combater os fogos, mas que "isso obedece a critérios que são critérios de natureza técnica e operacional que terão de ser atendidos".

"Não temos nenhuma objeção a fazê-lo quando tiver de ser feito, mas também não o vamos fazer nas alturas em que não for tecnicamente adequado", assevera.

Aos jornalistas, fez questão de reiterar que "todo o dispositivo que está no terreno tem feito um esforço absolutamente notável".

"Temos todos os meios disponíveis. Estamos a fazer o nosso esforço máximo possível", assegura, acrescentando que o acompanhamento que tem sido feito dos incêndios "não vai deixar ninguém sozinho".

"Agora, evidentemente que não temos meios ilimitados e, nos momentos de maior aperto, todos sentimos que era preciso mais. Temos de saber gerir, coordenar. Aquilo que podemos garantir é que daremos sempre o máximo", remata.