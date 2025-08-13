Gouveia e Melo: "Quando vi que os três Canadair estavam inoperacionais, senti-me completamente envergonhado"

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo deixa duras críticas à falta de organização no combate aos incêndios, diz que nada mudou desde Pedrógão Grande e que se sentiu envergonhado com as avarias nos aviões Canadair.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Gouveia e Melo começa por dizer que, ano após ano, os incêndios continuam “a destruir as nossas florestas e o ambiente”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O almirante na reserva recorda que esteve nos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, e passou aquele ano permanentemente envolvido em rescaldos e a apoiar as populações.

Gouveia e Melo utiliza a sua experiência no terreno para diagnosticar que, oito anos depois, a situação é “exatamente a mesma” em termos de planeamento e organização.

“É inaceitável, por exemplo, em termos de planeamento e organização, que três meios aéreos, que são os Canadair, importantes, de repente ficassem todos avariados.”

O candidato presidencial admite ter ficado “completamente envergonhado” quando soube que, nos últimos dias, os três aviões Canadair ficaram inoperacionais.

“Há aqui falhas estruturais que têm que ser resolvidas e que têm que ser combatidas. E temos que combater dentro do próprio Estado os pequenos interesses que, de alguma forma, se anulam nas suas capacidades”, apela Gouveia e Melo.