Gouveia e Melo: "Quando vi que os três Canadair estavam inoperacionais, senti-me completamente envergonhado"

13 ago, 2025 - 19:16 • Ricardo Vieira
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo deixa duras críticas à falta de organização no combate aos incêndios, diz que nada mudou desde Pedrógão Grande e que se sentiu envergonhado com as avarias nos aviões Canadair.
Numa mensagem publicada nas redes sociais, Gouveia e Melo começa por dizer que, ano após ano, os incêndios continuam “a destruir as nossas florestas e o ambiente”.
O almirante na reserva recorda que esteve nos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, e passou aquele ano permanentemente envolvido em rescaldos e a apoiar as populações.
Gouveia e Melo utiliza a sua experiência no terreno para diagnosticar que, oito anos depois, a situação é “exatamente a mesma” em termos de planeamento e organização.
“É inaceitável, por exemplo, em termos de planeamento e organização, que três meios aéreos, que são os Canadair, importantes, de repente ficassem todos avariados.”
O candidato presidencial admite ter ficado “completamente envergonhado” quando soube que, nos últimos dias, os três aviões Canadair ficaram inoperacionais.
“Há aqui falhas estruturais que têm que ser resolvidas e que têm que ser combatidas. E temos que combater dentro do próprio Estado os pequenos interesses que, de alguma forma, se anulam nas suas capacidades”, apela Gouveia e Melo.
O antigo chefe do Estado Maior da Armada diz ter ficado “envergonhado enquanto um agente do Estado, enquanto português” e considera que o caso dos Canadair é o sintoma do “colapso da organização”.
Com o país a arder há cerca de duas semanas, Gouveia e Melo diz que é preciso “fazer alguma coisa” e aponta o caminho.
“Temos que desenvolver uma economia da floresta. Temos que fazer povoamento do interior outra vez. Nós não podemos ter mais da metade do nosso território praticamente despovoado”, defende.
Portugal tem que fazer planeamento florestal, diz Gouveia e Melo, limpar os terrenos, substituir espécies de árvores e “combater alguns interesses económicos de monoculturas”.
“Em termos da prevenção e do combate aos incêndios, temos que unir o Estado todo com uma resposta sólida, organizada e planeada”, sublinha.
Gouveia e Melo insurge-se contra o que apelida de “Estado improviso” e considera que Portugal não pode “continuar a improvisar”.
“Se for eleito como Presidente da República, farei tudo para combater isto”, conclui o candidato a Belém nas eleições de janeiro do próximo ano.