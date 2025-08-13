Incêndios: "Governo deve declarar situação de contingência", diz líder do PS

O Governo deve declarar a situação de contingência por causa da onda de incêndios que está a assolar Portugal, defendeu esta quarta-feira o secretário-geral do PS. "Não podemos deixar as populações à sua sorte", apela José Luís Carneiro.



Em entrevista ao canal Now, José Luís Carneiro considera que a medida vai permitir mobilizar mais meios para combater os fogos.

“O Governo deve declarar a situação de contingência para ativar os planos de emergência e proteção civil, locais e subregionais, nos territórios onde se fazem sentir estas especiais dificuldades, porque permite mobilizar meios que de outra forma é mais difícil mobilizar”, declarou o líder socialista.

O antigo ministro da Administração Interna disse que, em 2022, também declarou a situação de contingência, numa altura em que Portugal enfrentava uma média de 150 incêndios por dia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que sexta-feira vai ser um dia "muito complicado" devido às previsões da meteorologia.

As temperaturas no interior do país vão manter-se bastante elevadas na quinta e sexta-feira, acompanhadas por vento do quadrante Sul, por vezes com muita intensidade, o que aumenta o risco de incêndio naquelas regiões, segundo o IPMA.



"Governo disse que não tinha necessidade de meios aéreos"



Nesta entrevista ao canal Now, José Luís Carneiro deixa uma palavra de solidariedade para os operacionais que estão a combater os incêndios e deixa para mais tarde uma avaliação sobre os indicadores de desempenho da prevenção, preparação e combate.

“Seria injusto fazer uma avaliação agora, porque aquilo que nós desejamos é que decorra da melhor forma possível a intervenção. As mulheres e homens que estão no combate devem ter do maior partido da oposição uma palavra de responsabilidade e de solidariedade”, sublinha.

Questionado sobre as avarias que deixaram três Canadair inoperacionais, o líder do PS recorda que, no início de agosto, tinha defendido a ativação da ajuda europeia, para pré-posicionamento de aeronaves em caso de necessidade, mas o Governo rejeitou.

"A 1 de agosto fiz três sugestões ao Governo: que se reforçarem as medidas de fiscalização aérea e terrestre numa articulação entre as forças armadas e a GNR. Segundo, que se mobilizassem patrulhas das forças armadas e o reforço das patrulhas da GNR e propus também a ativação do mecanismo europeu de proteção civil, garantindo o pré-posicionamento dos meios aéreos. Na altura, o Governo disse que não tinha necessidade desses meios aéreos. Dois ou três dias depois, ativou o protocolo de cooperação com Marrocos porque os Canadair ficaram indisponíveis para intervir”, disse José Luís Carneiro.

O antigo ministro da Administração Interna defende, também, a reorganização da Proteção Civil, que substitui 18 comandos distritais por 24 comandos subregionais.

"A decisão foi boa. Os indicadores de 2022 e 2023 mostram melhorias continuadas", argumenta o líder do PS.