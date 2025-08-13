Incêndios. Marcelo avisa que sexta-feira vai ser um dia "muito complicado"

Os incêndios têm fustigado o país nos últimos dias, mas o pior ainda pode estar para vir. O aviso é do Presidente da República que, esta quarta-feira, admitiu que o dia que mais preocupa as autoridades, no que diz respeito ao combate aos fogos, "é a sexta-feira que vem".

O Presidente da República e o primeiro-ministro reuniram-se, esta quarta-feira, no Algarve para debater "temas nacionais e internacionais" que "têm de ser apreciados" mas, à saída, apenas Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas e o assunto foi apenas um: os incêndios.

Perante as questões que foram sendo feitas, o Presidente da República assegurou que ambos têm "acompanhado permanentemente o que se passa com os incêndios" e que "houve um agravamento da situação e das condições meteorológicas nas últimas três semanas", mas que nem ele nem o primeiro-ministro decidiram pronunciar-se antes "porque têm respeitado o que ficou decidido desde 2017/18 quanto à intervenção do poder político" em matéria de fogos florestais, e porque não querem "agravar o alarme" na população.



Mesmo assim, admite que a próxima sexta-feira "é um dia particularmente preocupante", porque "há uma convergência de condições objetivas de natureza meteorológica", ou seja, condições propícias "à permanência e agravamento de fogos florestais", uma "situação muito específica e muito complicada".

"Tem-se comparado muito o que se está a passar em 2017. Não há comparação"



Junta-se a isso o facto da estrutura de combate aos incêndios estar a enfrentar um esforço que é "uma brutalidade", razão que leva Marcelo a agradecer "muito a todos os operacionais" que, no terreno, enfrentam "dias e noites em condições que se prolongam no tempo".

Apesar do cenário que se vislumbra, especialmente pelo Norte do país, o Presidente da República recusa comparações com o que se passou em 2017. "Tem-se comparado muito o que se está a passar em 2017. Não há comparação", assegura. E explica porquê: "Apesar de haver uma estrutura de Proteção Civil [em 2017], não tinha o grau de coordenação que tem agora, nem os bombeiros tinham o grau de capacidade de liderança que hoje têm... Quando se compara não há comparação possível", repete.

O resultado também é diferente: "Só em junho [de 2017] houve várias dezenas de mortos num curto espaço de tempo, comparando com estas últimas semanas. Aqui, tem sido, até ao momento, possível preservar a vida humana e preservar, na medida do possível, as populações", reitera.

"É muito tentador aproveitar os fogos para efeitos de campanhas"



À saída da reunião com Montenegro, aproveitou ainda para agradecer "aos autarcas e candidatos autárquicos", bem como aos partidos políticos, por "resistirem à tentação que é utilizar, em tempo de combate aos fogos, o tema dos incêndios na campanha eleitoral".

"Havendo eleições marcadas e próximas, e havendo aquilo que estamos a viver nos incêndios - que ainda não terminou - tem havido sentido cívico", salienta. "Estou feliz, como Presidente da República, por ter a certeza que nenhum candidato a nenhuma eleição utilizará o tema dos incêndios como campanha eleitoral", declarou, garantindo que não se tratava de "um aviso", mas de um "agradecimento ao comportamento cívico exemplar", num dia em que o candidato presidencial Gouveia e Melo apontou "falhas estruturais" no combate aos fogos.

"Todos compreenderão que é muito tentador aproveitar os fogos para efeitos de campanhas", repetiu Marcelo, antes de voltar a deixar o aviso aos portugueses de que "temos pelo menos um dia muito complicado" ainda pela frente e recusando-se a falar de outros assuntos.

"Neste momento a prioridade é a situação dos incêndios. Pergunte aos portugueses que estão a ver a televisão e a ouvir a rádio, que sentem o fogo a aproximar-se, o que é prioritário na vida deles: se é a lei que vai ser reapreciada daqui a umas semanas ou se é o problema do fogo, que é de hoje, de amanhã e de depois de amanhã", remata.