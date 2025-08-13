Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais. Sampaio da Nóvoa coloca-se fora da corrida a Belém

13 ago, 2025 - 17:09 • Lusa

O professor universitário afirma não ter condições para avançar.

A+ / A-

O professor universitário António Sampaio da Nóvoa colocou-se esta quarta-feira definitivamente fora da corrida presidencial de 2026, numa declaração enviada à Lusa em que afirma não ter condições para avançar.

"Após uma reflexão cuidada e aprofundada sobre o momento político que o país atravessa, e sobre as responsabilidades que um tal exercício exige, cheguei à conclusão de que não devo avançar para uma nova candidatura presidencial", escreve António Sampaio da Nóvoa numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

Apesar de sublinhar que "a participação cívica é uma responsabilidade de todos", Sampaio da Nóvoa acrescenta: "mas não estão reunidas as condições para uma candidatura aberta e plural, humanista, transversal aos mais diversos sectores da sociedade, como aconteceu nas eleições de 2016, nas quais recebi 23% dos votos".

"Sei muito bem quem sou e quem não sou, e os valores e princípios de independência que fazem parte da minha história de vida", refere o professor universitário e embaixador de Portugal na UNESCO entre 2018 e 2021.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?