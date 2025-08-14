Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Concurso do novo Hospital Central do Algarve lançado até outubro

14 ago, 2025 - 22:43 • Ricardo Vieira

Primeiro-ministro diz que hospital deverá estar a funcionar em 2030, em regime de parceria público-privada.

A+ / A-

O concurso para a construção do novo Hospital Central do Algarve vai avançar, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro.

O anúncio foi feito durante um discurso na Festa do Pontal, em Quarteira, que marca a rentrée política do PSD.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estou em condições de anunciar que, mais tardar no início de outubro, vamos lançar concurso internacional para a construção do Hospital Central do Algarve em regime de parceria público-privada", afirmou Luís Montenegro.

A obra deve arrancar em 2027 e o novo Hospital Central do Algarve deverá estar a funcionar dentro de cinco anos, em 2030, num investimento de 800 milhões de euros, detalhou o primeiro-ministro.

O Hospital Central do Algarve é uma obra prometida há décadas, mas que ainda não saiu do papel.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?