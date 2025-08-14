Concurso do novo Hospital Central do Algarve lançado até outubro

O concurso para a construção do novo Hospital Central do Algarve vai avançar, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro.

O anúncio foi feito durante um discurso na Festa do Pontal, em Quarteira, que marca a rentrée política do PSD.



"Estou em condições de anunciar que, mais tardar no início de outubro, vamos lançar concurso internacional para a construção do Hospital Central do Algarve em regime de parceria público-privada", afirmou Luís Montenegro.



A obra deve arrancar em 2027 e o novo Hospital Central do Algarve deverá estar a funcionar dentro de cinco anos, em 2030, num investimento de 800 milhões de euros, detalhou o primeiro-ministro.

O Hospital Central do Algarve é uma obra prometida há décadas, mas que ainda não saiu do papel.

