Morreu Teresa Caeiro, ex-secretária de Estado e deputada do CDS

Morreu Teresa Caeiro, antiga antiga secretária de Estado e deputada do CDS. Tinha 56 anos.

A notícia da morte da antiga vice-presidente da Assembleia da República foi avançada esta quinta-feira à noite pelo jornal Expresso e confirmada pela Renascença.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Jurista de formação, Teresa Caeiro foi chamada por Paulo Portas para assessora do grupo parlamentar do CDS-PP e chefe de gabinete na década de 90 do século passado.



Nas eleições legislativas de 2002 foi eleita deputada, mas não chegou a tomar posse porque foi nomeada governadora civil de Lisboa.



Natural de Lisboa, foi secretária de Estado da Segurança Social no governo de Durão Barroso (2003) e secretária de Estado das Artes e dos Espetáculos no executivo liderado por Pedro Santana Lopes, em 2004.



"Tegui", como era conhecida entre os amigos e no mundo da política, chegou a ser anunciada para o cargo de secretária da Defesa no breve Governo de Santana Lopes, mas horas antes de tomar posse acabaria "transferida" para as Artes e Espetáculos.

Após a queda do executivo de Santana Lopes e a vitória de José Sócrates (PS) nas eleições legislativas de 2005, Teresa Caeiro tomou posse como deputada na bancada do CDS.

Foi vice-presidente da Assembleia da República em três legislaturas (X, XI e XII).

A antiga deputada e governante desfiliou-se do CDS no mês passado, em desacordo com a linha seguida pela atual direção de Nuno Melo.

Teresa Caeiro foi casada com o escritor e comentador Miguel Sousa Tavares.

Marcelo destaca serviço ao país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "lamenta profundamente" a morte "precoce" de Teresa Caeiro.

Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que Teresa Caeiro "deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável".

"Neste momento de perda, o Presidente da República envia à Família e aos amigos as mais sentidas condolências", sublinha o Presidente da República.

Solidariedade e serviço público: a marca de Teresa Caeiro

João Almeida, deputado do CDS-PP, considera que a solidariedade e o serviço público foram a marca de Teresa Caeiro.

Em declarações na SIC Notícias, o parlamentar considera que foi assim nas passagens de Teresa Caeiro pelo Governo Civil de Lisboa, na Secretaria de Estado da Segurança Social ou no Parlamento.

"Muita gente que ia ter com a Teresa e encontrava ali uma esperança que muitas vezes se conseguiu concretizar numa solução. Pondo de parte partidos e ideologia. Era preciso era ajudar as pessoas a resolver os seus problemas."

João Almeida considera que a morte de Teresa Caeiro é uma "notícia trágica e brutal".

"Deixa um vazio enorme para toda a gente que conheceu a Teresa. A Teresa vivia o serviço público de uma maneira muito própria, com uma dedicação… E o desempenho de cada cargo a tentar ajudar as pessoas que iam ter com ela, fossem quem fossem. E quanto menos possibilidade essas pessoas tivessem de fazer ouvir a sua voz, mais a Teresa se empenhava”, sublinha.