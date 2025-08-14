Morreu Teresa Caeiro, ex-secretária de Estado e deputada do CDS

14 ago, 2025 - 23:33 • Ricardo Vieira
Morreu Teresa Caeiro, antiga antiga secretária de Estado e deputada do CDS. Tinha 56 anos.
A notícia da morte da antiga vice-presidente da Assembleia da República foi avançada esta quinta-feira à noite pelo jornal Expresso e confirmada pela Renascença.
Nas eleições legislativas de 2002 foi eleita deputada, mas não chegou a tomar posse porque foi nomeada governadora civil de Lisboa.
Foi secretária de Estado da Segurança Social no governo de Durão Barroso (2003) e secretária de Estado das Artes e dos Espetáculos no executivo liderado por Pedro Santana Lopes, em 2004.
"Tegui", como era conhecida entre os amigos e no mundo da política, chegou a ser anunciada para o cargo de secretária da Defesa no Governo de Santana Lopes, mas horas antes de tomar posse acabaria "transferida" para as Artes e Espetáculos.
Jurista de formação, Teresa Caeiro foi chamada por Paulo Portas para assessora do grupo parlamentar do CDS-PP e chefe de gabinete na década de 90 do século passado.
