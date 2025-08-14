Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSD retoma atividade política com Festa do Pontal e discurso de Montenegro

14 ago, 2025 - 06:15 • Lusa

Concerto de Toy a seguir ao discurso de Luís Montenegro, no Calçadão da Quarteira.

A+ / A-

A Festa do Pontal, a tradicional "rentrée" política do PSD, realiza-se esta quinta-feira no Calçadão de Quarteira, Algarve, tendo como ponto alto um discurso do primeiro-ministro e líder do partido, Luís Montenegro.

A festa vai começar às 18h30 e, a partir das 19h45, começarão as intervenções políticas, com um discurso do presidente da distrital de Faro e candidato à câmara local, Cristóvão Norte, e, depois, de Luís Montenegro.

Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a "rentrée" política para anunciar novas medidas ao país.

No ano passado, por exemplo, na primeira vez que foi ao Pontal enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou a ocasião para anunciar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas.

Após o discurso de Luís Montenegro, haverá, às 21h30, um concerto do músico Toy, antes do encerramento da festa, às 23h30.

Com a Festa do Pontal, o PSD vai dar o pontapé de partida das "rentrées" partidárias. O Chega ainda não tem qualquer data prevista, enquanto a IL irá organizar a sua "rentrée" em 30 de agosto em Albufeira, com a festa “A’gosto da Liberdade”.

Entre 30 e 31 de agosto, em Coimbra, o BE vai organizar o seu tradicional Fórum Socialismo, enquanto o PS vai organizar o seu primeiro grande evento também em Coimbra, em 6 de setembro, com a Convenção Autárquica do partido.

O PCP vai organizar a Festa do Avante em 5, 6 e 7 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal, no mesmo fim de semana em que o Livre irá organizar a sua ‘rentrée’, no Porto, apesar de ainda não ter divulgado qual será o teor do evento.

A "rentrée" do CDS-PP também vai ser em 6 de setembro, em Vale de Cambra, enquanto o PAN irá procurar associar vários eventos à comemoração dos 30 anos da lei de proteção animal, que se assinalam no fim de semana de 13 e 14 de setembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?