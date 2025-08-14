"Temos um quadro raro." Risco de fenómenos semelhantes a 2017 na base do prolongamento da situação de alerta

14 ago, 2025 - 14:57 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado
O risco da ocorrência de fenómenos semelhantes aos que potenciaram o "fogo incontrolável" dos incêndios de 2017 está na base do mais recente prolongamento da situação de alerta em Portugal. O Governo decidiu, na terça-feira, prolongar até sexta-feira, dia 15 de agosto, a situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio.
Em entrevista exclusiva à Renascença, a ministra da Administração Interna explicou que "a situação atmosférica e climática se vai agravar muitíssimo no dia de amanhã, dia 15 de agosto".
"Há condições particularmente severas no dia 15 e a severidade é, para estes efeitos, máxima, porque implica o risco de tempestades secas e o risco dos chamados ventos convexos", sublinhou Maria Lúcia Amaral, recordando que "foram os dois fatores que em 2017 foram mais decisivos e mais determinantes para o fogo incontrolável que se gerou".
A ministra aponta que "a situação da alerta, por si só, aumenta o nível de patrulhamento durante a noite e, portanto, impede que haja mais inícios de fogo", realçando que "há, de facto, uma coincidência que pode ser medida como uma relação de causa-efeito entre os períodos de vigência da situação da alerta e a redução do número de ignições" durante a noite.
"Temos um quadro, que é um quadro raro, que eu me lembro foi repetido há 20 e tal anos, 2003 e depois 2005, nós vamos com 22 dias de onda de calor absolutamente anormal que não dá tréguas e 22 dias de grandes incêndios que não deram tréguas", descreve a governante, que garante que a disponibilidade dos bombeiros portugueses "continua a ser total", mesmo que "as pessoas que arriscam tudo para defender o interesse geral estejam cansadas".
Portugal é o terceiro país da União Europeia com m(...)
Sobre ainda não ter sido pedida ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a ministra da Administração Interna revela que Portugal pediu ajuda à Espanha "há muito pouco tempo", mas que os países vizinhos também enfrentam condições severas e não têm disponibilidade para enviar ajuda.
"A Espanha nunca nos faltou e neste momento a Espanha disse, não contem connosco porque nós não conseguimos. E a França, que normalmente tem toda a disponibilidade, eles próprios estão a braços, sabemos nós, com situações domésticas terríveis", sublinhou Maria Lúcia Amaral, afirmando que "as decisões políticas têm de ser especialmente ponderadas".
"Há horas de tanta gravidade, mas de tanta gravidade, em que o que está em causa é tão grave e tão profundo e é tão complexo que todo o país tem de compreender que quem tem a responsabilidade da decisão precisa de tranquilidade e de sossego para poder, em nome de todos, fazer o melhor", advertiu a ministra, respondendo às críticas de silêncio do Governo ao afirmar que "caso contrário não se consegue fazer o melhor".
Maria Lúcia Amaral considera "natural" que os autarcas tenham "a absoluta necessidade de invocar para o seu próprio terreno toda a proteção", e garante compreender "perfeitamente essa necessidade e essa indignação". A ministra garante também que o Governo faz "tudo, mas tudo, não tendo meios ilimitados, estando a fazer face a um fenómeno natural de dimensões e de proporções terríveis, nós fazemos tudo, mas tudo, para não trair as responsabilidades dos autarcas".