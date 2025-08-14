"Temos um quadro raro." Risco de fenómenos semelhantes a 2017 na base do prolongamento da situação de alerta

O risco da ocorrência de fenómenos semelhantes aos que potenciaram o "fogo incontrolável" dos incêndios de 2017 está na base do mais recente prolongamento da situação de alerta em Portugal. O Governo decidiu, na terça-feira, prolongar até sexta-feira, dia 15 de agosto, a situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio.

Em entrevista à Renascença, a ministra da Administração Interna explicou que "a situação atmosférica e climática se vai agravar muitíssimo no dia de amanhã, dia 15 de agosto".

"Há condições particularmente severas no dia 15 e a severidade é, para estes efeitos, máxima, porque implica o risco de tempestades secas e o risco dos chamados ventos convexos", sublinhou Maria Lúcia Amaral, recordando que "foram os dois fatores que em 2017 foram mais decisivos e mais determinantes para o fogo incontrolável que se gerou".

A ministra aponta que "a situação da alerta, por si só, aumenta o nível de patrulhamento durante a noite e, portanto, impede que haja mais inícios de fogo", realçando que "há, de facto, uma coincidência que pode ser medida como uma relação de causa-efeito entre os períodos de vigência da situação da alerta e a redução do número de ignições" durante a noite.

"Temos um quadro, que é um quadro raro, que eu me lembro foi repetido há 20 e tal anos, 2003 e depois 2005, nós vamos com 22 dias de onda de calor absolutamente anormal que não dá tréguas e 22 dias de grandes incêndios que não deram tréguas", descreve a governante, que garante que a disponibilidade dos bombeiros portugueses "continua a ser total", mesmo que "as pessoas que arriscam tudo para defender o interesse geral estejam cansadas".