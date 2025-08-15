Incêndios. Seguro lamenta morte de ex-autarca e envia solidariedade a bombeiros

O candidato à Presidência da República António José Seguro lamentou esta sexta-feira a morte do ex-autarca de Vila Fraca de Deão (Guarda) Carlos Dâmaso num incêndio e enviou "um forte abraço" a todos que estão envolvidos no combate aos fogos.

"Começo por lamentar a trágica notícia do falecimento de Carlos Dâmaso, ex-autarca de Vila Franca de Deão, enquanto defendia a sua aldeia e os seus", declarou à agência Lusa António José Seguro, que visitou hoje as áreas ardidas em Celorico de Basto, no distrito de Braga.

O antigo secretário-geral socialista enviou ainda "um abraço forte de solidariedade" aos bombeiros, responsáveis da proteção civil e autarcas, enaltecendo o trabalho que fazem na defesa do país.

"Escutei muitas pessoas e empresários afetados, reuni com a autoridade da proteção civil. Ontem [quinta-feira] visitei zonas ardidas discretamente, reuni com autarcas e empresários. Hoje estou aqui, onde devo estar junto dos nossos bombeiros e proteção civil e visitando áreas ardidas. Estou onde devo estar junto das pessoas", salientou.

O candidato à Presidência da República salientou ainda a importância da prevenção.

"Este verão não pode repetir-se. Não pode haver lágrimas no verão e indiferença no resto do ano. Temos de nos unir para vencermos esta tragédia dos incêndios. O país tem de se focar na prevenção", disse.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 02 de agosto e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

A situação de alerta foi prolongada até domingo, anunciou na quinta-feira a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no final de uma visita à ANEPC.

"Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo", disse a ministra em declarações aos jornalistas.