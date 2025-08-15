Menu
  • Noticiário das 0h
  • 15 ago, 2025
Marcelo lamenta morte "precoce" de Teresa Caeiro

15 ago, 2025 - 00:39 • Ricardo Vieira

Antiga deputada do CDS, secretária de Estado em dois governos e vice-presidente do Parlamento "deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável", diz o Presidente da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "lamenta profundamente" a morte "precoce" de Teresa Caeiro, antiga deputada do CDS, secretária de Estado e vice-presidente da Assembleia da República.

Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que Teresa Caeiro "deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável".

"Neste momento de perda, o Presidente da República envia à Família e aos amigos as mais sentidas condolências", sublinha o Presidente da República.

João Almeida, deputado do CDS-PP, considera que a solidariedade e o serviço público foram a marca de Teresa Caeiro.

Em declarações na SIC Notícias, o parlamentar considera que foi assim nas passagens de Teresa Caeiro pelo Governo Civil de Lisboa, na Secretaria de Estado da Segurança Social ou no Parlamento.

"Muita gente que ia ter com a Teresa e encontrava ali uma esperança que muitas vezes se conseguiu concretizar numa solução. Pondo de parte partidos e ideologia. Era preciso era ajudar as pessoas a resolver os seus problemas."

João Almeida considera que a morte de Teresa Caeiro é uma "notícia trágica e brutal".

"Deixa um vazio enorme para toda a gente que conheceu a Teresa. A Teresa vivia o serviço público de uma maneira muito própria, com uma dedicação… E o desempenho de cada cargo a tentar ajudar as pessoas que iam ter com ela, fossem quem fossem. E quanto menos possibilidade essas pessoas tivessem de fazer ouvir a sua voz, mais a Teresa se empenhava”, sublinha.

Teresa Caeiro morreu esta quinta-feira, 14 de agosto, aos 56 anos.

