Primeiro-ministro cancela férias até sexta-feira

O primeiro-ministro cancelou o período de férias que tinha previsto, entre o dia de hoje e o dia 22 de agosto. A informação foi confirmada por fonte do gabinete do primeiro-ministro à Renascença.

Luís Montenegro esteve de férias nos últimos cinco dias, embora com agenda pública em quatro desses dias.

Os incêndios colocaram Portugal em situação de alerta desde 2 de agosto. Nas últimas semanas vários incêndios deflagraram no norte e centro do país, incêndios esses que já consumiram milhares de hectares.

A situação de alerta, que devia ter terminado esta sexta-feira, foi prolongada até domingo. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que justificou a decisão com o facto da "adversidade de 22 consecutivos de calor intenso" não estarem a dar "sinais de abrandar".

[Notícia atualizada às 19h18 de 15 de agosto de 2025 para acrescentar contexto]