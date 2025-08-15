Primeiro-ministro cancela férias até sexta-feira

15 ago, 2025 - 18:25 • Redação
O primeiro-ministro cancelou o período de férias que tinha previsto, entre o dia de hoje e o dia 22 de agosto. A informação foi confirmada por fonte do gabinete do primeiro-ministro à Renascença.
Luís Montenegro esteve de férias nos últimos cinco dias, embora com agenda pública em quatro desses dias.
A situação de alerta, que devia ter terminado esta sexta-feira, foi prolongada até domingo. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que justificou a decisão com o facto da "adversidade de 22 consecutivos de calor intenso" não estarem a dar "sinais de abrandar".
[Notícia atualizada às 19h18 de 15 de agosto de 2025 para acrescentar contexto]