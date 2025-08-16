Mirandela. Montenegro lamenta “trágico” incêndio em lar, alarme de fumo não disparou

16 ago, 2025 - 17:17 • Fábio Monteiro com Lusa
O primeiro-ministro reagiu, este sábado à tarde, ao incêndio que provocou a morte de seis idosos no lar “Hospitel Lar Bom Samaritano”, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, distrito de Bragança.
Numa mensagem publicada na rede social X, Luís Montenegro expressou a sua consternação com o sucedido.
“Recebi com muita consternação a trágica notícia do incêndio no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Deixo sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais e votos de rápida recuperação a todos os feridos”, escreveu o chefe do Governo.
Na mesma publicação, o primeiro-ministro agradeceu ainda “o grande trabalho de todos os que evitaram maiores proporções ao incidente”.
O incêndio deflagrou cerca das 5h49 da madrugada e mobilizou mais de 50 bombeiros, apoiados por 25 viaturas.
Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, “quando os bombeiros chegaram ao local, já o incêndio tomava o primeiro e segundo andar de todo o edifício”, o que implicou “uma operação muito complexa, de extinção, de evacuação”.
Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, das quais cinco em estado grave. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Os ferimentos graves deveram-se a queimaduras e inalação de fumo.
O lar em questão acolhia cerca de 90 utentes, que estão agora a ser redistribuídos por outros lares da Santa Casa da Misericórdia.
Também o Presidente da República já falou com o provedor da instituição e, em comunicado, apresentou as suas condolências “aos familiares das vítimas do trágico incêndio no lar daquela instituição”.
O alarme de fumo do lar da Misericórdia de Mirandela não disparou quando deflagrou o incêndio que hoje fez seis mortos, disse o provedor da instituição, indicando que as funcionárias de serviço tinham feito uma ronda 10 minutos antes.
Adérito Gomes revelou à agência Lusa que o alarme não soou com base na informação transmitida pelas funcionárias, e garantiu que os extintores do local estavam a funcionar e foram carregados nos prazos previstos e obrigatórios.
Paulo Pereira, testemunha do incêndio, vive a cerca de 50 metros do lar. Quando ouviu os cães ladrar, saiu de casa e apercebeu-se do que estava a acontecer, relatando não ter ouvido qualquer alarme - apenas viu "as senhoras a gritar" e o "fumo muito negro".
Tentou ajudar e ainda tirou "três pessoas" das instalações, no distrito de Bragança.
À Lusa, contou ainda que tentou apagar o fogo com os extintores do lar, mas, dos três em que pegou, "apenas um funcionou".
"Os bombeiros vieram no minuto certo, senão a tragédia ainda seria maior", afirmou o morador.
O incêndio terá sido provocado por um curto-circuito num colchão antiescaras. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela adiantou que, pelas câmaras de vigilância do lar, que já foram analisadas, foi possível perceber que as colaboradoras fizeram a ronda 10 minutos antes de começar a "sair fumo por baixo da porta do quarto" onde estavam três utentes que acabaram por morrer.
Num período de "20 segundos", segundo Adérito Gomes, o corredor ficou completamente cheio de fumo e foi aí que as funcionárias pediram ajuda.