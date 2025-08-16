Mirandela. Montenegro lamenta “trágico” incêndio em lar, alarme de fumo não disparou

O primeiro-ministro reagiu, este sábado à tarde, ao incêndio que provocou a morte de seis idosos no lar “Hospitel Lar Bom Samaritano”, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, distrito de Bragança. Numa mensagem publicada na rede social X, Luís Montenegro expressou a sua consternação com o sucedido. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. “Recebi com muita consternação a trágica notícia do incêndio no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Deixo sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais e votos de rápida recuperação a todos os feridos”, escreveu o chefe do Governo. Na mesma publicação, o primeiro-ministro agradeceu ainda “o grande trabalho de todos os que evitaram maiores proporções ao incidente”. O incêndio deflagrou cerca das 5h49 da madrugada e mobilizou mais de 50 bombeiros, apoiados por 25 viaturas. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, “quando os bombeiros chegaram ao local, já o incêndio tomava o primeiro e segundo andar de todo o edifício”, o que implicou “uma operação muito complexa, de extinção, de evacuação”.

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, das quais cinco em estado grave. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Os ferimentos graves deveram-se a queimaduras e inalação de fumo. O lar em questão acolhia cerca de 90 utentes, que estão agora a ser redistribuídos por outros lares da Santa Casa da Misericórdia. Também o Presidente da República já falou com o provedor da instituição e, em comunicado, apresentou as suas condolências “aos familiares das vítimas do trágico incêndio no lar daquela instituição”.