Incêndios. Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em Portugal até às 23h59 de terça-feira, devido à continuação de condições meteorológicas desfavoráveis e à severidade dos incêndios rurais que afetam o país.

A decisão foi anunciada este domingo pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que explicou que a extensão da medida “foi tomada em proposta apresentada pelos peritos técnicos” e tem como objetivo garantir a máxima prontidão dos dispositivos de combate.

“O agravamento dos ventos e as dificuldades operacionais causadas pelo fumo que envolve vários territórios e que impedem a atuação eficaz dos meios aéreos” são, segundo a ministra, algumas das razões que justificam a decisão.

A vigência da situação de alerta abrange a proibição de queimadas, queimas e utilização de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos, mantendo o dispositivo no seu “grau mais elevado” de prontidão.