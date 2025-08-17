Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

17 ago, 2025 - 19:15 • Fábio Monteiro

Ministra da Administração Interna anunciou a prorrogação da situação de alerta até às 23h59 de terça-feira, devido às condições meteorológicas adversas e à persistência de incêndios em várias regiões do país.

A+ / A-

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em Portugal até às 23h59 de terça-feira, devido à continuação de condições meteorológicas desfavoráveis e à severidade dos incêndios rurais que afetam o país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão foi anunciada este domingo pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que explicou que a extensão da medida “foi tomada em proposta apresentada pelos peritos técnicos” e tem como objetivo garantir a máxima prontidão dos dispositivos de combate.

“O agravamento dos ventos e as dificuldades operacionais causadas pelo fumo que envolve vários territórios e que impedem a atuação eficaz dos meios aéreos” são, segundo a ministra, algumas das razões que justificam a decisão.

A vigência da situação de alerta abrange a proibição de queimadas, queimas e utilização de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos, mantendo o dispositivo no seu “grau mais elevado” de prontidão.

Proteção Civil admite "falhas pontuais" no SIRESP nos últimos dias

Incêndios

Proteção Civil admite "falhas pontuais" no SIRESP nos últimos dias

O fumo tem dificultado a atuação dos meios aéreos (...)

“A solidariedade de toda a comunidade nacional perante aqueles que foram diretamente afetados pela devastação causada pelos incêndios é indefetível”, disse Maria Lúcia Amaral.

Houve ainda palavras de reconhecimento ao apoio internacional, em particular ao contributo de Marrocos. “O nosso muito obrigado também a Marrocos, país amigo e vizinho, que acaba de nos permitir manter até quarta-feira os dois aviões Canadair que nos tinham emprestado”, referiu a governante.

Maria Lúcia Amaral não respondeu a perguntas dos jornalistas, remetendo esclarecimentos para o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?