Incêndios. Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

17 ago, 2025 - 19:15 • Fábio Monteiro
O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em Portugal até às 23h59 de terça-feira, devido à continuação de condições meteorológicas desfavoráveis e à severidade dos incêndios rurais que afetam o país.
A decisão foi anunciada este domingo pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que explicou que a extensão da medida “foi tomada em proposta apresentada pelos peritos técnicos” e tem como objetivo garantir a máxima prontidão dos dispositivos de combate.
“O agravamento dos ventos e as dificuldades operacionais causadas pelo fumo que envolve vários territórios e que impedem a atuação eficaz dos meios aéreos” são, segundo a ministra, algumas das razões que justificam a decisão.
A vigência da situação de alerta abrange a proibição de queimadas, queimas e utilização de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos, mantendo o dispositivo no seu “grau mais elevado” de prontidão.
Incêndios
O fumo tem dificultado a atuação dos meios aéreos (...)
“A solidariedade de toda a comunidade nacional perante aqueles que foram diretamente afetados pela devastação causada pelos incêndios é indefetível”, disse Maria Lúcia Amaral.
Houve ainda palavras de reconhecimento ao apoio internacional, em particular ao contributo de Marrocos. “O nosso muito obrigado também a Marrocos, país amigo e vizinho, que acaba de nos permitir manter até quarta-feira os dois aviões Canadair que nos tinham emprestado”, referiu a governante.
Maria Lúcia Amaral não respondeu a perguntas dos jornalistas, remetendo esclarecimentos para o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre.